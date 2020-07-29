Арбузы с белой мякотью и вкусом ванили скоро появятся на прилавках

Новый сорт вывели в Астраханской области, пишет «Интерфакс».
Мякоть у этой ягоды не привычного красного цвета, а белого. Она имеет прекрасные вкусовые качества, рассказал директор селекционно-семеноводческого предприятия Артем Соколов. Реализация семян начнется уже в следующем году.
Ранее в Астрахани вывели арбузы с желтой и оранжевой мякотью, пишет bfm.ru.
Сейчас в планах селекционеров выведение арбуза с мякотью зеленого цвета.
Ранее врач рассказал, кому не следует есть арбузы.
"Большой группе людей не следует есть арбузы в большом количестве — это люди старше 50−60 лет, страдающие артериальной гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом, недостаточностью кровообращения и почечными заболеваниями", — перечислил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург противопоказания.
Он также подчеркнул, что избыток получаемой жидкости противопоказан людям, у которых нарушен водно-солевой обмен. Не рекомендуется злоупотреблять арбузом также людям, которые имеют склонности к отекам.