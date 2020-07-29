Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июля 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Арбузы с белой мякотью и вкусом ванили скоро появятся на прилавках

Совсем скоро на российских арбузных развалах появится новинка — арбуз со вкусом ванили.

Арбузы
Арбузы
СС0

Новый сорт вывели в Астраханской области, пишет «Интерфакс».

Мякоть у этой ягоды не привычного красного цвета, а белого. Она имеет прекрасные вкусовые качества, рассказал директор селекционно-семеноводческого предприятия Артем Соколов. Реализация семян начнется уже в следующем году.

Ранее в Астрахани вывели арбузы с желтой и оранжевой мякотью, пишет bfm.ru.

Сейчас в планах селекционеров выведение арбуза с мякотью зеленого цвета.

Ранее врач рассказал, кому не следует есть арбузы.

"Большой группе людей не следует есть арбузы в большом количестве — это люди старше 50−60 лет, страдающие артериальной гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом, недостаточностью кровообращения и почечными заболеваниями", — перечислил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург противопоказания.

Он также подчеркнул, что избыток получаемой жидкости противопоказан людям, у которых нарушен водно-солевой обмен. Не рекомендуется злоупотреблять арбузом также людям, которые имеют склонности к отекам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость