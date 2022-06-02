Арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой продлили на два месяца

В Москве суд продлил арест экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в крупном мошенничестве, сообщает BFM.RU .

С ходатайством о дальнейшем нахождении Раковой под стражей в Тверской суд обратилось главное следственное управление МВД России по Москве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ранее избранной обвиняемой меры пресечения до 6 августа», — говорится в сообщении.

Напомним, уроженка Алтайского края занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года.

В ноябре 2021 года Раковой и экс-заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку предъявили обвинение. Следователи пришли к выводу, что они совершили мошенничество на сумму более 20 млн рублей.

В декабре Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на сумму 9 млн рублей.