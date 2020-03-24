«Арестовать подгузники»: на сайте алтайских приставов появился годовалый должник

В Алтайском крае ребенок возрастом 1,5 года оказался среди должников, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

Об этом интернет-сообществу рассказал местный житель по имени Георгий.

По его словам, в апреле 2019 года с использованием материнского капитала купили квартиру в селе Быстрянка, собственниками в равных долях стали дети 2018 и 2015 годов рождения.

Позже мужчина узнал от приставов, пришедших забирать холодильник и телевизор, что у предыдущего собственника имелись долги за квартиру.

«Приставы какое право имеют забирать имущество, если у детей его нет? Подгузники если только. Сейчас дети на сайте у приставов висят», — возмущается Георгий.

В банке данных исполнительных производств и правда есть ребенок, который родился в сентябре 2018 года.

Согласно информации, исполнительное производство прекратили, так как у должников отсутствует имущество, которое могли взыскать.

Ранее сообщалось, что алтайские приставы за год взыскали более 8 миллиардов рублей.