Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Арестовать подгузники»: на сайте алтайских приставов появился годовалый должник

В Алтайском крае ребенок возрастом 1,5 года оказался среди должников, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Ребенок, грусть
Ребенок, грусть
СС0

Об этом интернет-сообществу рассказал местный житель по имени Георгий.

По его словам, в апреле 2019 года с использованием материнского капитала купили квартиру в селе Быстрянка, собственниками в равных долях стали дети 2018 и 2015 годов рождения.

Позже мужчина узнал от приставов, пришедших забирать холодильник и телевизор, что у предыдущего собственника имелись долги за квартиру.

«Приставы какое право имеют забирать имущество, если у детей его нет? Подгузники если только. Сейчас дети на сайте у приставов висят», — возмущается Георгий.

В банке данных исполнительных производств и правда есть ребенок, который родился в сентябре 2018 года.

Согласно информации, исполнительное производство прекратили, так как у должников отсутствует имущество, которое могли взыскать.

Ранее сообщалось, что алтайские приставы за год взыскали более 8 миллиардов рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость