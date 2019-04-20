5 аргументов против побелки деревьев, или почему в России от нее массово отказываются

Побелка стволов деревьев и покраска бордюрного камня — часть обязательных работ в весеннее время, предусмотренных правилами благоустройства Барнаула. Между тем во многих городах от этого отказались. В других общественники призывают власти пойти этим же путем, как это сделал архитектор Александр Деринг. Почему они считают, что это необходимо? В этом разбирался altapress.ru.

На днях от побелки нижней части стволов деревьев отказались в Московской области, пишет «Российская газета». Но чиновники Подмосковья — вовсе не новаторы: в 2006 году от этого отказалась Москва, в 2009-м Екатеринбург, в 2018-м Ульяновск, в 2019-м Белгород.

С призывами перестать белить нижнюю часть деревьев в апреле обратились к муниципальным властям и общественники Ярославля и Ростова. Почему они считают это важным?

Аргумент первый: в обработке не нуждаются

В Екатеринбурге, городе-миллионнике, власти выяснили, что согласно правилам ландшафтного дизайна, белят только плодовые деревья, чтобы защитить их от солнца. А тополя и клены, которыми в основном засажены екатеринбургские улицы, в обработке известкой не нуждаются.

Побелка деревьев. ВКонтакте.

Аргумент второй: вредна для деревьев

Известь или краска, используемая для побелки, как бы склеивает кору дерева, а ведь именно через кору идет газообмен. Из-за склеенной коры циркуляция веществ внутри дерева идет хуже, оно раньше времени начинает слабеть, рассказал «Российской газете» министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Специалисты по ландшафтному дизайну тоже утверждают: побелка снижает проницаемость коры и ее кислотность, из-за чего корни отмирают раньше времени.

Более того, из-за побелки в городскую среду и непосредственно в зеленые насаждения, где обитают птицы и другие живые существа и отдыхают люди, дополнительно вносятся чуждые природе вещества, увеличивающие загрязнение среды, утверждают ландшафтные дизайнеры.

Субботник в Барнауле. Отделение ПФР по Алтайскому краю

«Сторонники побелки обычно говорят, что она спасает деревья от насекомых, ожогов и холодов. Если это так, то деревья не выживали бы в дикой природе», — рассуждает общественница из Ростова.

Аргумент третий: портит внешний вид

Министр благоустройства Московской области считает, что побелка портит облик городов. Он вообще не видит в этом смысла и говорит, что практически нигде в мире деревья снизу не красят белым. Исключением является Африка — деревья красят в Конго и Гане, правда, в эстетических целях.

Александр Деринг, напомним, высказался и против покраски бордюрного камня. По его мнению, красить бордюры это — все равно что скульптуры на площадях белить каждый год. После побелки бордюры быстро снова становятся серыми, и грязь на них становится еще больше видна.

Коммунисты и комсомольцы Барнаула провели субботник. 18 апреля 2015 года. пресс-служба Барнаульского горкома КПРФ

Аргумент четвертый: это незаконно

Александр Деринг нашел приказ Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года № 153, сообщил он altapress.ru. И из него следует, что побелка стволов деревьев вообще запрещена.

Из приказа Госстроя № 153:

Пункт 3.1.4.19 . Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования.

Всеволожск Ленинградской области. Жители города требуют перестать белить деревья. vk.com

Аргумент пятый: это лишняя трата денег

Начальник управления по охране окружающей среды Ульяновска Александр Курашов, объясняя отказ города от побелки деревьев, сказал: это бесполезная трата денег и показатель низкого уровня культуры ведения озеленительных работ.

В Белгороде решили отказаться от побелки не только деревьев, но и бордюров. В мэрии заявили, что городской бюджет сможет сэкономить на этом более 7 млн. рублей в год. Деньги потратят на обновление спецтехники.

Побелка деревьев. leokyzmin. blogspot

В Барнауле этого требуют правила

В Барнауле же побелка деревьев и покраска бордюрного камня пока предусмотрена правилами благоустройства.

Из правил благоустройства Барнаула:

Пункт 2.3.1. Период весенне-летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября и предусматривает … побелку бортового камня и покраску и (или) побелку урн и баков, стволов деревьев, покраску малых архитектурных форм, а также иные виды работ.

Напомним, Александр Деринг обратился в соцсети к жителям Барнаула с просьбой поддержать его написать в мэрию обращение, чтобы в городе не белили бордюры и деревья. Пока его инициатива продолжения не получила, пояснил он. Но бороться против этого он продолжает.