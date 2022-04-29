Артистов, говорящих негативно о России, призвали признать иноагентами

Ямпольская отметила, что присмотреться нужно именно к тем артистам, которые отзываются негативно о президенте РФ, России и ее гражданах, при этом находятся за рубежом.
«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру иноагентов… и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — подчеркнула она.
Она указала, что ее инициативу могут воспринять как радикальную, однако речь идет не о «всех, кто уехал, кто испугался», а о тех, кто «злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе».
Депутат напомнила, что некоторые авторы, публикующиеся в России — «злостные злопыхатели» по отношению к РФ, однако продолжают зарабатывать на своем творчестве.
Ямпольская уверена, что ограничение их творческой деятельности может стать неким решением.
Ранее сообщили, что телеведущего Максима Галкина заменили в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале.