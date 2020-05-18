«300 асоциальных спартанцев»: полицейскую блокировку общежития проверит омская прокуратура

В Омской области прокуратура заинтересовалась блокированием многоквартирного дома — в нем проживают около 300 человек, которых в местном Роспотребнадзоре якобы назвали «асоциальными элементами».

Напомним, ранее местные СМИ написали об общежитии на улице 11-й Чередовой, которое закрыли на карантин несмотря на отрицательные тесты жильцов на коронавирус. Полицейские никого не выпускали и даже проверяли передачи с продуктами от друзей и родственников запертых.

«Прокуратура проверит сведения о возможном нарушении прав жителей дома. Основанием для проверки послужили сведения в СМИ <…> В случае подтверждения фактов нарушения прав граждан будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Местная телерадиокомпания «Антенна-7» подготовила сюжет, в котором пообщалась с жильцами и сотрудниками полиции. Журналисты отметили, что дом оцепили якобы на основании распоряжения Роспотребнадзора, но где оно — неизвестно.

По данным «Тайги.инфо», полиция «окружила» дом 14 мая — внезапно и без предупреждения. Людей не выпускали даже купить продукты, выгулять животных и вынести мусор. По оценкам самих жителей, в здании было около 300 человек.

Такие же комментарии жильцов приводит НГС55 — не выпускали на учебу, в больницу и на работу. Полицейские ссылались на Роспотребнадзор, но не могли показать соответствующий документ. За разъяснением обратились к инициатору.

«По словам представителей ведомства, в доме проживают так называемые „асоциальные элементы“ <…> отчаянно противились рекомендации соблюдать карантин и не выходить из дома, поэтому пришлось пойти на более жесткие меры. В то же время сами жильцы утверждают, что ничего подобного не было, а заболевших у них в доме нет: все тесты были отрицательными», — пишет издание со ссылкой на обе стороны конфликта.

Впрочем, на телеканале «Россия» показана уже обратная позиция — зараженных в общежитии полно, еду всем доставляют исправно и даже, говорят, есть предписание Роспотребнадзора.

Что касается «асоциальных элементов», то, судя по всему, одна из таковых — многодетная женщина, которая содержит троих детей — ранее рассказала Om1.ru, что вынуждена каждый день работать. Однако неделю не могла зарабатывать деньги.

По данным местных общественников, после резонанса в СМИ оцепление с дома сняли 18 мая.