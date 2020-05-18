В Сибири полицейские «превратили в тюрьму» общежитие: грозят побить и проверяют продукты

Омский портал Om1.ru рассказал об общежитии на улице 11-й Чередовой, которое закрыли на карантин несмотря на отрицательные тесты жильцов на коронавирус.

Многодетная женщина, которая представилась Надеждой, рассказала, что одна содержит троих детей и вынуждена каждый день работать.

Однако омичка уже неделю не может выйти из общежития, которое оцепили сотрудники полиции.

Проблемой стал один из жильцов дома — он ездил в командировку в Москву. Первый его тест показал положительный результат, повторный анализ оказался отрицательным.

Кроме того, в общежитии ребенок заболел ангиной. Эти два случая привели к тому, что дом решили закрыть на карантин. При этом молодой человек, из-за которого якобы все и началось, из «колонии-поселения» съехал.

«Анализы брали в третий раз, у всех оказались отрицательные результаты. У многих есть постановление до 17 мая находиться дома. Однако сидим мы все вместе, у кого есть постановление и у кого его нет», — рассказала Надежда.

Общежитие на территории ИВВАИУ. Иркутск. «Иркутск Сегодня». Дарья Арчебасова.

Жильцам запрещено выходить из общаги. При попытке это сделать стражи порядка могут применить и физическую силу, отметила женщина.

При этом, по ее словам, проверяют продукты, которые приносят родственники и друзья запертых в общежитии. Якобы в пакетах может быть, например, спиртное.

«Я в больнице или в тюрьме, что-ли? На каком основании в пакет заглядывать?» — возмущается омичка.

Как отмечает NGS55 со ссылкой на областной Роспотребнадзор, жильцы не хотели по-хорошему соблюдать карантин, поэтому пришлось организовать им соблюдение с полицейскими.

Напомним, ранее двух изнасилованных сибирячек хотели оштрафовать за нарушение самоизоляции, но передумали после резонанса в сети.