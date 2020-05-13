Двух изнасилованных сибирячек не станут штрафовать за нарушение самоизоляции

Напомним, накануне полицейские составили протокол о нарушении режима самоизоляции на девушек 17 и 18 лет. После нападения они решили обратиться за помощью к наряду патрульно-постовой службы, но дело приняло непредсказуемый оборот.

«Штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела о нарушении самоизоляции было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью. А в отношении мужчины, по данным полиции, уже возбуждены 5 уголовных дел», — разъяснили в региональном оперштабе по коронавирусу.