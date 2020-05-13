Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая 25°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Двух изнасилованных сибирячек не станут штрафовать за нарушение самоизоляции

В Красноярском крае административная комиссия решила не штрафовать за нарушение самоизоляции двух молодых девушек, которых изнасиловали во время карантина, сообщает «ТВК Красноярск».

Девушка. Насилие.
Девушка. Насилие.
СС0

Напомним, накануне полицейские составили протокол о нарушении режима самоизоляции на девушек 17 и 18 лет. После нападения они решили обратиться за помощью к наряду патрульно-постовой службы, но дело приняло непредсказуемый оборот.

«Штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела о нарушении самоизоляции было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью. А в отношении мужчины, по данным полиции, уже возбуждены 5 уголовных дел», — разъяснили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Нападение произошло 22 апреля в Свердловском районе. Мужчина похитил у девушек сотовые телефоны и украшения, а затем совершил насильственные действия.

Примечательно, что при обращении пострадавших материалы о нарушении карантина составили и на них, и на мужчину.

Позже 56-летнего подозреваемого в изнасиловании задержали. Оштрафуют ли его за «прогулки по улице», не уточняют.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость