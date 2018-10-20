Ассенизаторы сливают нечистоты в Барнаульском туркластере

Одна и та же ассенизаторская машина сливает содержимое в колодец на дороге между двумя главными объектами барнаульского туркластера — нагорным парком и пешеходным «арбатом». Об этом сообщил активист городского сообщества «Шпиль» Иван Дворцов.

Иван пишет, что замечал там ассенизаторов на машине с номером К946ТС22 за этим грязным во всех смыслах делом как минимум дважды.

Иван Дворцов,

общественный активист:

Думаю, что наряду с автомойкой нужно всё-таки включать сие зрелище в турпрограмму. Поставим потом памятник импотенту-чиновнику и будет законченная тематическая программа. Предполагаю, что стоки из колодца стекают в Барнаулку.

В барнаульском водоканале altapress.ru уточнили, что это не их машина. Коммунальщики уточнили, что не оказывают услуг по откачке и приему ЖБО.

Единственная разрешенная точка приема жидких бытовых отходов (ЖБО) в Барнауле находится на городском полигоне ТБО на пр. Космонавтов. Слив ЖБО в канализационные колодцы незаконен, подчеркнули в водоканале. Более того, он может привести к засорам и выходу стоков на поверхность.

В пресс-службе водоканала посоветовали жителям-свидетелями незаконного слива ЖБО в канализационные колодцы обращаться в прокуратуру с соответствующим заявлением, к которому следует приложить фото и видео.