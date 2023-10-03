Астафий Ветряк: чего стоит избегать 3 октября

Традиции на Астафия Ветряка
В этот день принято проветривать одежду и постельное белье на улице. Считается, что ветром выдует все горести и нечистую силу, неудач и проблем станет меньше.
Окна и зеркала моют святой водой — для защиты жилища от проникновения нечисти.
Сон в ночь на 3 октября чаще всего предвещает положительные перемены и события. Если привиделось плохое сновидение, то оно заберет с собой что-то дурное из реальной жизни.
Что нельзя делать на Астафия Ветряка
-
Говорить плохие слова, угрозы, проклинать — все сказанное вернется к самому человеку.
-
Дарить подарки — можно испортить отношения.
-
Находиться за столом одновременно 13 людям — к беде в доме.
-
Покупать одежду и постельное белье — они будут привлекать беды и неприятности.
-
Пересчитывать мелочь — больших денег не будет водиться.
Народные приметы на 3 октября
- Северный ветер — к морозу.
- Южный ветер — к теплой погоде, к хорошему урожаю озимых.
- Западный ветер — дождь принесет.
- Восточный ветер — день будет ясный.
- Северо-западный — к дождям и сильному похолоданию.
- Нет ветра — может пойти снег.
- Теплый день — осень окажется затяжная.
- Паутина летит — до первого снега еще долго.
- Еловые шишки на нижних ветвях выросли — к раннему морозу.
- Много шишек именно на верхушке ели — сильные холода придут в конце зимы.
- Утром небо белесое и мутное — к ненастью.
- Шея болит — у вас есть лишние обязанности, которые постоянно мешают.
- Боли или дискомфорт в спине — для осуществления успешных дел вам не хватает отдыха.
- Ноги болят, гудят, ломят — не хватает активности в жизни.
- Все из рук валится — пора сделать что-то, о чем вы давно мечтали или планировали.