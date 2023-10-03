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Жизнь

Астафий Ветряк: чего стоит избегать 3 октября

3 октября проходит народный праздник Астафий Ветряк и церковный день памяти великомученика Евстафия Римского.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Традиции на Астафия Ветряка

В этот день принято проветривать одежду и постельное белье на улице. Считается, что ветром выдует все горести и нечистую силу, неудач и проблем станет меньше.

Окна и зеркала моют святой водой — для защиты жилища от проникновения нечисти.

Сон в ночь на 3 октября чаще всего предвещает положительные перемены и события. Если привиделось плохое сновидение, то оно заберет с собой что-то дурное из реальной жизни.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Что нельзя делать на Астафия Ветряка

  • Говорить плохие слова, угрозы, проклинать — все сказанное вернется к самому человеку.

  • Дарить подарки — можно испортить отношения.

  • Находиться за столом одновременно 13 людям — к беде в доме.

  • Покупать одежду и постельное белье — они будут привлекать беды и неприятности.

  • Пересчитывать мелочь — больших денег не будет водиться.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные приметы на 3 октября

  • Северный ветер — к морозу.
  • Южный ветер — к теплой погоде, к хорошему урожаю озимых.
  • Западный ветер — дождь принесет.
  • Восточный ветер — день будет ясный.
  • Северо-западный — к дождям и сильному похолоданию.
  • Нет ветра — может пойти снег.
  • Теплый день — осень окажется затяжная.
  • Паутина летит — до первого снега еще долго.
  • Еловые шишки на нижних ветвях выросли — к раннему морозу.
  • Много шишек именно на верхушке ели — сильные холода придут в конце зимы.
  • Утром небо белесое и мутное — к ненастью.
  • Шея болит — у вас есть лишние обязанности, которые постоянно мешают.
  • Боли или дискомфорт в спине — для осуществления успешных дел вам не хватает отдыха.
  • Ноги болят, гудят, ломят — не хватает активности в жизни.
  • Все из рук валится — пора сделать что-то, о чем вы давно мечтали или планировали.

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