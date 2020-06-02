К Земле приближается «потенциально опасный» астероид

Размер этого астероида ученые оценивают в 250−570 метров. На минимальном расстоянии от нашей планеты он пролетит 6 июня в 6.20 (мск). Ученые не прогнозируют столкновение астероида с Землей, — так как он пройдет от нее в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Вместе с тем 2002 NN4 считается потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.
Этот астероид обнаружен в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.
В апреле команда Virtual Telescope Project и сотрудники обсерватории в Чили сделали новый снимок астероида 1998 OR2, который вплотную приблизился к Земле.