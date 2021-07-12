Только у одного знака неделя пройдет идеально. Астрологический прогноз на 12−18 июля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 12 по 18 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Пожелания всем знакам зодиака на эту неделю: мужайтесь. Ваше эмоциональное спокойствие может быть под угрозой. Старайтесь больше медитировать и любоваться красотой. Лишь к концу недели вас ждет радость.

Овен

Овнам на этой неделе очень важно сохранять миролюбие, потому что волны агрессии и злости будут просто захлестывать. Велика вероятность травм и ожогов. Соблюдайте правила техники безопасности, берегите себя и окружающих.

Телец

Тельцы могут стать довольно недоверчивыми. Эти подозрения будут не безосновательны, поэтому старайтесь быть более внимательны, чем обычно. Не оставляйте без присмотра ценные вещи и следите за своими карманами.

Близнецы

У Близнецов должна разрешиться на неделе сложная ситуация, с которой вы никак не могли справиться и даже не знали, с какой стороны к ней подступиться. Все разрешится как будто само собой.

Близнецы. pixabay.com.

Рак

Обаяние Раков будет просто зашкаливать. Вы будете находиться всегда в центре внимания. К вам будут прислушиваться. Вами будут интересоваться. Пользуйтесь этим, пока есть возможность!

Лев

У Львов может быть нарушено внутреннее эмоциональное состояние. Это может отразиться на качестве сна и привести к бессоннице и недосыпанию. Как результат — повышенная утомляемость и снижение иммунитета.

Дева

Работа и карьера поглотят Дев. Причем это поглощение будет выгодным и даст вам возможности приобрести то, что давно хотели и о чем мечтали. Однако работа без отдыха может перевезти к переутомлению и выгоранию, так что что-то соблюдайте меру.

Весы

Для Весов эта неделя выйдет довольно напряженной. Вы будете подвергнуты безосновательным нападкам и претензиям. Из-за чего желание появится закрыться и спрятаться. Старайтесь больше отдыхать и меньше напрягаться.

Йога на природе СС0

Скорпион

У Скорпионов все будет валиться из рук. И даже обычные простые дела будут требовать дополнительного усердия и внимательности: вашей рассеянности просто не будет границ. Постарайтесь проявить максимум собранности, чтобы неделя прошла гладко.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе возможны финансовые проблемы. Старайтесь на этой неделе не одалживать и не давать в долг. Особенно берегитесь мошенников. И помните, что бесплатный сыр — только в мышеловке.

Козерог

У Козерогов обострятся отношения с родными. И вам придется узнать о себе много такого, о чем вы даже не догадывались. Взаимные претензиям и упрекам не будет конца, пока вы сами не откажетесь от конфликта.

Водолей

У Водолеев эта неделя будет самой лучшей за прошедшее время. Настроение будет хорошим несмотря ни на что. Ничто не сможет испортить приподнятое состояние. Вашей лучезарной улыбке будут завидовать все окружающие. Вы будете центром внимания.

Рыбы. pixabay.com.

Рыбы

Рыб ожидает приятный сюрприз! На этой неделе вы обретете что-то давно потерянное. Найдете или встретите того, кого потеряли надежду увидеть. Так что внимательно глядите по сторонам.