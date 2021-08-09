Только один знак сможет хорошо отдохнуть. Астрологический прогноз на 9−15 августа

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 9 по 15 августа. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Пожелания всем знакам: начните мечтать, планировать и воплощать желаемое! И от того насколько четко и уверенно вы это будете делать зависит результат!

Овен

Чтобы в делах Овнов все было прекрасно, им очень важно не распыляться по мелочам, а заниматься чем-то самым важным. Иначе, как говорится в пословице, за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь.

Телец

Если Тельцы задумали для себя покупку квартиры или дома, то лучше недели не подобрать. Самое главное, чтобы понравилась атмосфера в помещении, и вы чувствовали себя в нем как дома.

Близнецы

Близнецам на этой неделе все может испортить их несдержанность. Одно необдуманное слово может испортить то, что вы нарабатывали годами. Поэтому держите язык за зубами будьте деликатными и сдержанными, насколько это возможно.

Рак

На Раков может нахлынуть высокомерие и самолюбование. И ваша заносчивость и категоричность могут выйти боком. Постарайтесь проявить самые свои лучшие качества и быть скромными и застенчивыми настолько насколько можете!

Лев

Львам понадобится вся их внутренняя сила чтобы быть решительными и твердыми на этой неделе. Не позволяйте садиться себе на шею и помыкать собой. Чем чаще вы будете говорить слово «нет», тем лучше.

Дева

Чтобы у Дев на этой неделе все складывалось прекрасно, им необходимо прекратить жить чувством вины. Признайте свои ошибки, разберитесь, как нужно сделать чтобы их не было, и живите дальше!

Весы

Если Весы будут продолжать молчать, как они это делают сейчас, то они в итоге окажутся в одиночестве. Не бойтесь выглядеть какими-то несуразными и говорите о том, что у вас внутри. Люди должны понимать, что с вами происходит, чтобы найти общий язык!

Стресс , тревога , одиночество. CC0

Скорпион

Чтобы это неделя у Скорпионов прошла прекрасно, им нужно прекратить всех поучать и наставлять. Особенно тогда, когда вас никто об этом не просит. Воздержитесь от любого рода комментариев и оценок. И тогда вам гарантирован успех во всех делах!

Стрелец

Для Стрельцов наступает неделя отдыха, и чем больше времени вы посвятите ему, тем более эффективно и результативно будут проходить все ваши последующие проекты. Как в личной жизни, так и в бизнесе.

Козерог

Козерогам на этой неделе обязательно нужно сохранять честную и принципиальную позицию. Не поддавайтесь ни на какие провокации и сомнительные предложения. Пусть ваше честное и доброе имя будет главным приоритетом!

Водолей

У Водолеев может просесть иммунитет и начаться упадок жизненных сил. Старайтесь больше двигаться, правильно питаться и обязательно больше отдыхать. И при любом недомогании необходимо сразу же обращаться к докторам.

Отношения. СС0

Рыбы

Для Рыб наступает романтический период. Если вы еще одиноки, то обязательно воспользуйтесь моментом и разглядите вокруг себя свою судьбу! И вообще позвольте миру ухаживать за вами и носить вас на руках!