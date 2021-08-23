Только одному знаку светит повышение. Астрологический прогноз на 23−29 августа

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 23 по 29 августа. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Вне зависимости от того, когда вы родились, необходимо помнить, что плохое никогда не длится вечно. Все равно когда-то наступит рассвет и все дела наладятся. Очень важно, чтобы вы никогда не теряли присутствия духа и всегда верили в себя, и тогда у вас непременно все получится.

Овен

У Овнов наступает период заработков и повышения своего благосостояния! Все, о чем вы мечтали, наконец-то сбудется! От вас теперь остеётся только принять это все с благодарностью. И, конечно, мечтать о новом, расширяя горизонты своих возможностей!

Телец

Если Тельцы проявят себя должным образом, то им светит повышение по службе. Не стесняйтесь заявлять о себе. Это лишь обогатит то дело, которым вы заняты, и поможет с достижением цели! Ну и конечно, отразится на достойной оплате!

Близнецы

Если Близнецы хотели начать путешествовать, то сейчас для этого самая лучшая возможность! Если прямо сейчас уехать не получается, то начните планировать куда и с кем, покупать билеты и начать откладывать деньги!

Семья , дети. Отпуск. Море. CC0

Рак

У Раков на этой неделе начнут очень сильно раскачиваться эмоциональные качели. Перепады настроений могут быть несколько раз в день. Чтобы это так сильно не ранило вас и ваших близких, постарайтесь беречь свою нервную систему, больше отдыхать и соблюдать распорядок дня и питания.

Лев

Львам на этой неделе захочется уединение и изоляции. Найдите любимый сериал или книгу, уделите себе любимому хотя бы несколько часов в неделю. А лучше всего на несколько дней уехать туда, где вас никто не найдет.

Дева

Если Девы давно откладывали какую-то крупную покупку, то сейчас пора ее совершить. Это может быть покупка новой машины, садового участка или дома и квартиры. Будьте смелее! Позвольте себе новое!

Весы

Весов закружит влюбленность и чары нового романа. Романтический настрой будет окутывать вас всю неделю. Отдайте этому танцу! Позвольте себе любить и быть любимой. И даже если вы пока одиноки, романтическое настроение позволит увидеть возможность для новых отношений.

Пара. Романтика. Разговор ССО

Скорпион

У Скорпионов могут начаться конфликты на работе. Постарайтесь быть более терпеливыми и дипломатичными. Не дайте личным обидам стать выше общего дела! Однако и не позволяйте, чтобы вам сели на шею!

Стрелец

Стрельцам стоит вспомнить, что у них есть друзья. Закатите дружескую вечеринку! Посидите в кафе с подружками! Подумайте: может быть, они в чем-то нуждаются и помогите им! И не обязательно это могут быть деньги — доброе слово и ласковый взгляд порой могут сделать больше!

Козерог

Козерогам может поступить предложение по приумножению доходов! Не упустите возможность и воспользуйтесь им. И это может быть связано не только с деньгами и ценными бумагами, но и с материальными ценностями, покупка которых впоследствии сможет обеспечить вас на долгие годы! Это могут быть как драгоценности, так и недвижимость!

Водолей

Спокойствию и умиротворению Водолеев на этой неделе можно только позавидовать. Постарайтесь сохранить это состояние покоя. Запомните его! Это может помогать еще долгие месяцы.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Рыбы

Внутренний потенциал Рыб, их интуиция и предвидение, помогут очень многим на этой неделе. Прислушивайтесь к себе! Не стесняйтесь рассказывать людям о том, что говорит ваше сердце. Вы будете удивлены насколько точны и правильны его слова!