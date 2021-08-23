Только одному знаку светит повышение. Астрологический прогноз на 23−29 августа

Вне зависимости от того, когда вы родились, необходимо помнить, что плохое никогда не длится вечно. Все равно когда-то наступит рассвет и все дела наладятся. Очень важно, чтобы вы никогда не теряли присутствия духа и всегда верили в себя, и тогда у вас непременно все получится.
Овен
У Овнов наступает период заработков и повышения своего благосостояния! Все, о чем вы мечтали, наконец-то сбудется! От вас теперь остеётся только принять это все с благодарностью. И, конечно, мечтать о новом, расширяя горизонты своих возможностей!
Телец
Если Тельцы проявят себя должным образом, то им светит повышение по службе. Не стесняйтесь заявлять о себе. Это лишь обогатит то дело, которым вы заняты, и поможет с достижением цели! Ну и конечно, отразится на достойной оплате!
Близнецы
Если Близнецы хотели начать путешествовать, то сейчас для этого самая лучшая возможность! Если прямо сейчас уехать не получается, то начните планировать куда и с кем, покупать билеты и начать откладывать деньги!
Рак
У Раков на этой неделе начнут очень сильно раскачиваться эмоциональные качели. Перепады настроений могут быть несколько раз в день. Чтобы это так сильно не ранило вас и ваших близких, постарайтесь беречь свою нервную систему, больше отдыхать и соблюдать распорядок дня и питания.
Лев
Львам на этой неделе захочется уединение и изоляции. Найдите любимый сериал или книгу, уделите себе любимому хотя бы несколько часов в неделю. А лучше всего на несколько дней уехать туда, где вас никто не найдет.
Дева
Если Девы давно откладывали какую-то крупную покупку, то сейчас пора ее совершить. Это может быть покупка новой машины, садового участка или дома и квартиры. Будьте смелее! Позвольте себе новое!
Весы
Весов закружит влюбленность и чары нового романа. Романтический настрой будет окутывать вас всю неделю. Отдайте этому танцу! Позвольте себе любить и быть любимой. И даже если вы пока одиноки, романтическое настроение позволит увидеть возможность для новых отношений.
Скорпион
У Скорпионов могут начаться конфликты на работе. Постарайтесь быть более терпеливыми и дипломатичными. Не дайте личным обидам стать выше общего дела! Однако и не позволяйте, чтобы вам сели на шею!
Стрелец
Стрельцам стоит вспомнить, что у них есть друзья. Закатите дружескую вечеринку! Посидите в кафе с подружками! Подумайте: может быть, они в чем-то нуждаются и помогите им! И не обязательно это могут быть деньги — доброе слово и ласковый взгляд порой могут сделать больше!
Козерог
Козерогам может поступить предложение по приумножению доходов! Не упустите возможность и воспользуйтесь им. И это может быть связано не только с деньгами и ценными бумагами, но и с материальными ценностями, покупка которых впоследствии сможет обеспечить вас на долгие годы! Это могут быть как драгоценности, так и недвижимость!
Водолей
Спокойствию и умиротворению Водолеев на этой неделе можно только позавидовать. Постарайтесь сохранить это состояние покоя. Запомните его! Это может помогать еще долгие месяцы.
Рыбы
Внутренний потенциал Рыб, их интуиция и предвидение, помогут очень многим на этой неделе. Прислушивайтесь к себе! Не стесняйтесь рассказывать людям о том, что говорит ваше сердце. Вы будете удивлены насколько точны и правильны его слова!
Справка
Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.