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Жизнь

Только один знак будет преследовать удача. Астрологический прогноз с 30 августа по 5 сентября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Гороскоп.
Гороскоп.
altapress.ru.

На этой неделе всем знакам зодиака стоит опасаться резких необдуманных шагов, которые они то и дело попробуют сделать в период. Даже если ситуация кажется вам безобидной, то обязательно проверьте, не пострадает ли кто-то в результате ваших действий или слов. Вы должны быть как никогда бережны на этой неделе.

Овен

Овны, будьте особенно внимательны к тому, что вы говорите и как воспринимаются ваши слова. Может быть очень много искажений и неправильного интерпретирования. Будьте предельно просты.

Телец

У Тельцов возможны проблемы с самооценкой и самоуважением. Посмотрите, как много в вас прекрасного, как много вы делаете лучше всех. Осознайте, насколько вы уникальны и неповторимы. И тогда ваша неделя пройдёт на «ура».

Близнецы

На Близнецов могут накатиться волны одиночества и тоски. Очень важно, чтобы вы не предавались этой хандре, а шли в люди, общались и радовались самым простым мелочам. Иначе это может отразиться на вашей карьере и заработках.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

Рак

У Раков на неделе все будет складываться просто идеально. Если вы сами не испортите ситуацию, то все пойдет, как по маслу. Испортить дело может только ваше неверие в себя.

Лев

Львам на этой неделе все будет по плечу. Любые проекты и дела вы сможете решать по щелчку пальцев. Нужно лишь загореться какой-то идеей и следовать ей, несмотря ни на что. Только лень и потакание слабостям могут испортить ваш настрой и удачу.

Дева

Девам будет очень сложно сказать, что они чувствуют, какую боль испытывают. Очень важно подобрать слова, а не молчать и терпеть. Потому что все вокруг хотят помочь вам — дайте этот шанс.

Весы

Весам на этой неделе очень важно воздержаться от ссор и разбирательств. Любые конфликты будут для вас заканчиваться поражением и неприятностями. Если таковые возникнут, постарайтесь избежать их любыми методами.

Романтика. Природа.
Романтика. Природа.
СС0.

Скорпион

Скорпионов ожидает сюрприз от их возлюбленного. Чтобы это точно произошло, будьте внимательны и бережны к своей второй половинке. Иначе вы рискуете все испортить и так и не дождаться желаемого.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы будут нарасхват. Вас будет не хватать на работе. В вас будут нуждаться близкие и родные. Постарайтесь всем помочь, всем угодить и при этом не расплескать себя. Это очень сложно, но у вас получится!

Козерог

Чтобы на этой неделе у Козерогов все сложилось, им нужно перестать рассчитывать следующий шаг и стать более спонтанными. Конечно, полного преображения не получится, да это и не надо. Просто доверяйте ее величеству случайности.

Водолей

Водолеям во всех делах будет способствовать удача. Можете даже попробовать купить лотерейный билетик. Самое главное это не привязываться к тем результатам, которые вы получите. Наслаждайтесь тем, что имеете, и будьте счастливы.

Улыбка. Радость.
Улыбка. Радость.
pixabay.com.

Рыбы

Рыбам очень важно на этой неделе делать все в максимально комфортном для себя режиме. Если перед тем как что-то сделать у вас в голове стоит слово «надо», то остановитесь и сначала займитесь тем, что хочется. И тогда в вашей жизни все будет легко и просто.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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