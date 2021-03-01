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Жизнь

«Упустите шанс — будете жалеть всю жизнь». Астрологический прогноз на 1−7 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 1 по 7 марта. Кому отправляться на шоппинг, кому — на свидание, а кому — к доктору, мы разбирались с Андреем Асабаевым, барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Печаль. Кот.
Печаль. Кот.
СС0

Всем знакам зодиака предстоит непростая неделя, в которой будет достаточно непросто вести обычные дела. Поэтому запаситесь терпением и вниманием.

Овен

Овнам на этой неделе очень важно следить за своим самочувствием, не перенапрягаться и не нервничать по пустякам. Иначе вы рискуете заболеть. Берегите себя, больше отдыхайте, занимайтесь йогой и медитацией.

Телец

Тельцам предстоит романтическое приключение, и если вы упустите эту возможность, то будете жалеть всю оставшуюся жизнь. Будьте внимательны, наблюдайте за тем, кому вы не безразличны. Будьте открыты, веселы и эмоциональны, тогда эта неделя пролетит радостно и весело.

Близнецы

У близнецов начинается неделя шопинга — вы будете совершать только удачные покупки. Поэтому если вы оттягивали поход по магазинам, то самое время это сделать. Превращайте деньги в полезные и приятные мелочи, не сомневайтесь — пользоваться будете долго.

Шоппинг. Распродажа
Шоппинг. Распродажа
СС0

Рак

От раков потребуется концентрация и сосредоточенность. Старайтесь ни с кем не делиться обязанностями, лучше сделайте все сами, чтобы быть уверенным в хорошем результате. Доверить дело кому-то можете только в том случае, если уверены в этом человеке на 100%.

Лев

Львам на этой неделе нужно быть осторожным в своих словах и обещаниях, иначе вы рискуете попасть в сложную ситуацию, в которой точно не будете выглядеть в лучшем свете. И если вы не хотите краснеть, то помните правило «молчание — золото».

Дева

На этой неделе Девы — королевы. У вас все будет получаться легко и просто. Старайтесь не усложнять свою жизнь и доверять интуиции.

Весы

Весы должны соответствовать своему знаку зодиака и не делать ничего легкомысленно и скоропалительно. Старайтесь все взвешивать, будьте внимательны и логичны. Не допускайте необдуманных поступков, иначе вы рискуете потерять что-то очень важное.

Весы.
Весы.
pixabay.com.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе наконец-то получат внимание. Это может быть подарок, зарплата или какой-то нужный вам сюрприз. В любом случае это принесет вам радость и удивление.

Стрелец

Этот период очень подходит для смены работы: перейти на новую или подняться по текущей карьерной лестнице. Будьте инициативнее, смелее и активнее — и все получится!

Козерог

Козероги будут блистать авторитетом и мудростью. Но будьте добрее и милосерднее к тем, кто не так образован. Они нуждаются в вашей поддержке и добром совете.

Водолей

Водолеи на этой неделе попадут в неожиданное положение и, возможно, оно будет не совсем комфортным. Проявите выдержку и терпение и увидите сами, что все происходящее только во благо.

Романтика. Природа.
Романтика. Природа.
СС0.

Рыбы

Сейчас Рыбы должны осознать, что вторая половинка нуждается в любви и внимании. И сделать все возможное, чтобы между вами восцарилась теплота души и нежность. Помните что вы две половины целого!

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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