Только одному знаку потребуется уединение. Астрологический прогноз на 9−15 мая

Праздничная неделя принесет гениальные идеи и вернет к недоделанному. Не планируйте много дел, перепроверяйте все на 10 раз. Внимательно отнеситесь к «людям из прошлого».
Овен
Овны, освобождайтесь от страхов и шаблонов в отношениях, реализуете дерзкие желания. Вы сможете проявить свою индивидуальность в работе.
Телец
Тельцы, налаживайте отношения с учителями, авторитетами. Не зацикливайтесь на получении выгоды от партнера — легко получите желаемое.
Близнецы
Близнецы почувствуют себя комфортно в уединении. Позвольте себе неторопливость и нерасторопность в общении. Вам это несвойственно, но не запрещено.
Рак
Раки на неделе смогут заявить о своих желаниях в доходах. Если переговоры провести удачно не получится, признайтесь хотя бы в своих амбициях.
Лев
У Львов удачное время для обучения. Решение денежных вопросов на работе может встать на паузу. Не продавливайте ситуацию. Все решиться, просто постепенно, не сразу.
Дева
Девам может показаться, что договориться на неделе сложно. Особенно с начальством. Внимательно оформляйте документы. Много не тратьте.
Весы
Весы могут вернуться к лечению хронических заболеваний. Результата поможет добиться партнер. Если послушаете его замечания.
Скорпион
Скорпионы, решайте жилищные, земельные вопросы. Не злоупотребляйте властью на работе. С партнерами пересмотрите условия выплат по договорам, заключенным раннее.
Стрелец
Стрельцы, реализуйте свои смелые романтические мечты. Кредиты не берите. Хорошенько перепроверяйте любые договоры.
Козерог
Козероги проходят большие трансформации в вопросах комфорта, жилья, места жительства. Ваши планы на будущее, связанные с обучением или с поездкой за границу могут измениться.
Водолей
Водолеям партнер поможет начать что-то очень важное и желаемое. Вы можете вернуться к нерешенным вопросам ремонта, комфорта и что-то сделать иначе.
Рыбы
Рыбам работа может принести желаемый доход. А партнер заставит пересмотреть вопросы внутреннего счастья. Захочет пересмотреть с вами некоторые договоренности.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.