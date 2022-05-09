Только одному знаку потребуется уединение. Астрологический прогноз на 9−15 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 9 по 15 мая. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Праздничная неделя принесет гениальные идеи и вернет к недоделанному. Не планируйте много дел, перепроверяйте все на 10 раз. Внимательно отнеситесь к «людям из прошлого».

Астрологический прогноз. Овен. Овен Овны, освобождайтесь от страхов и шаблонов в отношениях, реализуете дерзкие желания. Вы сможете проявить свою индивидуальность в работе.

Астрологический прогноз. Телец. Телец Тельцы, налаживайте отношения с учителями, авторитетами. Не зацикливайтесь на получении выгоды от партнера — легко получите желаемое.

Астрологический прогноз. Близнецы. Близнецы Близнецы почувствуют себя комфортно в уединении. Позвольте себе неторопливость и нерасторопность в общении. Вам это несвойственно, но не запрещено.

Астрологический прогноз. Рак. Рак Раки на неделе смогут заявить о своих желаниях в доходах. Если переговоры провести удачно не получится, признайтесь хотя бы в своих амбициях.

Астрологический прогноз. Лев. Лев У Львов удачное время для обучения. Решение денежных вопросов на работе может встать на паузу. Не продавливайте ситуацию. Все решиться, просто постепенно, не сразу.

Астрологический прогноз. Дева. Дева Девам может показаться, что договориться на неделе сложно. Особенно с начальством. Внимательно оформляйте документы. Много не тратьте.

Астрологический прогноз. Весы. Весы Весы могут вернуться к лечению хронических заболеваний. Результата поможет добиться партнер. Если послушаете его замечания.

Астрологический прогноз. Скорпион. Скорпион Скорпионы, решайте жилищные, земельные вопросы. Не злоупотребляйте властью на работе. С партнерами пересмотрите условия выплат по договорам, заключенным раннее.

Астрологический прогноз. Стрелец. Стрелец Стрельцы, реализуйте свои смелые романтические мечты. Кредиты не берите. Хорошенько перепроверяйте любые договоры.

Астрологический прогноз. Козерог. Козерог Козероги проходят большие трансформации в вопросах комфорта, жилья, места жительства. Ваши планы на будущее, связанные с обучением или с поездкой за границу могут измениться.

Астрологический прогноз. Водолей. Водолей Водолеям партнер поможет начать что-то очень важное и желаемое. Вы можете вернуться к нерешенным вопросам ремонта, комфорта и что-то сделать иначе.

Астрологический прогноз. Рыбы. Рыбы Рыбам работа может принести желаемый доход. А партнер заставит пересмотреть вопросы внутреннего счастья. Захочет пересмотреть с вами некоторые договоренности.