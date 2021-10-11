Только один знак ждет финансового краха. Астрологический прогноз на 11−17 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 11 по 17 октября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Для всех знаков неделя с 11 по 17 октября будет заполнена страхами. Старайтесь не зацикливаться на помехах, а переступать через них, двигаясь к мечтам и целям.

Овен

Чтобы неделя у Овнов прошла комфортно и эффективно, им нужно не поддаваться на эмоциональные провокации. Старайтесь учитывать не только состояние других, но и то, что вы чувствуете и хотите чувствовать сами.

Телец

Тельцы могут почувствовать на этой неделе желание воевать и сопротивляться. Это очень хорошо можно использовать для восстановления и определения своих внутренних границ. Однако следите, чтобы это не переросло в упрямство.

Близнецы

Близнецам нужно следить за своим языком. На этой неделе он может принести вам много бед — будете ранить им других, сами того не замечая. Будьте более бережными и обходительными, чем обычно.

Пара. Романтика. Разговор ССО

Рак

Раки могут упустить свою судьбу, если не проявят чувствительность. Рядом с вами находится человек, который проявляет к вам положительные эмоции, но вы их не видите. Посмотрите вокруг! Кому вы небезразличны?

Лев

У Львов назревает конфликт внутри семьи. Как бомба замедленного действия, он ждет своего часа. И на этой неделе может рвануть! Присмотритесь к близким людям, определите, чем они напряжены, и обезвредьте эту бомбу.

Дева

Девы на этой неделе найдут выход из той сложной ситуации, которая их мучает долгое время. Постарайтесь не отворачиваться от неприятных моментов, не убегайте от проблем. Иначе пропустите то, что можете легко решить, и ситуация выйдет из-под контроля.

Весы

От того, какое решение примут Весы на этой неделе, зависит длительная перспектива их жизни. Постарайтесь быть осмотрительны, когда принимаете ответственное решение.

Астрология. unsplash.com

Скорпион

Пословица «один в поле не воин» актуальна для Скорпионов на этой неделе, как никогда. Если вы не попросите помощи тогда, когда в ней нуждаетесь, то рискуете попасть в очень сложную ситуацию. Вы потратите очень много сил, чтобы выйти из нее самостоятельно.

Стрелец

Чтобы неделя у Стрельцов прошла гладко им не нужно себя ни в чем винить. Относиться к критике конструктивно и съедать себя заживо. От того, что вы будете относиться к себе с жестокостью, никто не выиграет.

Козерог

Козерогов на этой неделе ожидают финансовые потери. Постарайтесь быть очень внимательным к финансовым операциям или вообще воздержитесь от них. Особенно это касается краткосрочных продуктов.

Водолей

Если Водолеем на этой неделе предложат новую работу, то им обязательно нужно присмотреться к этому варианту. Даже если на первый взгляд он неинтересный. Возможно, вы упустили важные полюсы, которые могут принести хорошие дивиденды.

Работа. Офис. Сотрудники. СС0

Рыбы

Рыбам на этой неделе не стоит слепо доверять друзьям и ближнему кругу знакомых. Постарайтесь делать все самостоятельно и лишь в крайнем случае рассказывать о своих планах. Главное не перекладывать ответственность на чужие плечи.