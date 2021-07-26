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Жизнь

Лишь один знак встретит свою любовь. Астрологический прогноз с 26 июля по 1 августа

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Совет всем знакам: если хотите заработать деньги, то делайте это в ближайшее время, в начале недели новые проекты просто посыпятся на вас.

Овен

Овнам на этой неделе будет вести, как никому. А еще вам везде будут рады, поэтому воспользуйтесь возможностью наладить нужные связи.

Телец

В жизни Тельцов может с новой силой вспыхнуть затяжной конфликт, который когда-то затих. Будьте готовы к проискам недоброжелателей, а также подумайте о том, что сами успели натворить, и исправьте это.

Близнецы

От Близнецов всю неделю будут требовать ответственных поступков. Будьте готовы их совершить! Знайте, у вас все получится. За что бы ни взялись и каким бы сложным это ни казалось, все завершится благополучно.

Рак

Раки будут блистать своим интеллектом и выдавать такие идеи и предложения, которые самих же удивят своей гениальностью. Вы с легкостью будете находить выход из неразрешимых ситуаций.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Лев

Львы должны уделить максимум своего времени партнеру. Если его еще нет, то на этой неделе велик шанс его появления. Главное — открыться миру.

Дева

Девы могут подвергаться паническим атакам, будут максимально недоверчивыми. Старайтесь больше верить в себя и принимайте поддержку близких и родных. Тогда все будет хорошо и вас ожидает успех.

Весы

У Весов на этой неделе проявится талант руководителя. Дайте себе возможность покомандовать и расставить все на свои места. Будете удивлены, почему не сделали это раньше.

Скорпион

Скорпионы будут пленять всех своей харизмой и обаянием. И там, где вы пытались пробить стену головой, будет достаточно лишь улыбки. С ней вы откроете все двери и получите все, что хотите, с удовольствием и легкостью.

Гадание на картах Таро.
Гадание на картах Таро.
Фото предоставлено ООО «Фикси»

Стрелец

Стрельцов на этой неделе ожидают семейные разборки, взаимные претензии и упреки. Если вы не наберетесь терпения, то скандала просто не избежать. А он может иметь далекие и сложные последствия!

Козерог

У Козерогов все пройдет прекрасно, если они будут контролировать свой гнев. Если вы уподобить с тем, кто на вас кричит, и включитесь в битву, то поражения не избежать.

Водолей

Водолеям не будет вести в делах. За что бы вы ни взялись, все будет валиться из рук. Соберите всю свою волю в кулак и действуйте судьбе назло. Пусть даже маленькими шажочками, но идите к своей цели.

Алтай. Горы. Туризм.
Алтай. Горы. Туризм.
CC0

Рыбы

Рыб на этой неделе потянет на подвиги или в путешествие. Тяга ко всему неизвестному, а также желание доказать себе, что вы еще на что-то способны, заставят вас стремиться вперед и покорять новые горизонты.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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