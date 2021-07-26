Лишь один знак встретит свою любовь. Астрологический прогноз с 26 июля по 1 августа

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Совет всем знакам: если хотите заработать деньги, то делайте это в ближайшее время, в начале недели новые проекты просто посыпятся на вас.

Овен

Овнам на этой неделе будет вести, как никому. А еще вам везде будут рады, поэтому воспользуйтесь возможностью наладить нужные связи.

Телец

В жизни Тельцов может с новой силой вспыхнуть затяжной конфликт, который когда-то затих. Будьте готовы к проискам недоброжелателей, а также подумайте о том, что сами успели натворить, и исправьте это.

Близнецы

От Близнецов всю неделю будут требовать ответственных поступков. Будьте готовы их совершить! Знайте, у вас все получится. За что бы ни взялись и каким бы сложным это ни казалось, все завершится благополучно.

Рак

Раки будут блистать своим интеллектом и выдавать такие идеи и предложения, которые самих же удивят своей гениальностью. Вы с легкостью будете находить выход из неразрешимых ситуаций.

День святого Валентина , любовь , романтика. СС0

Лев

Львы должны уделить максимум своего времени партнеру. Если его еще нет, то на этой неделе велик шанс его появления. Главное — открыться миру.

Дева

Девы могут подвергаться паническим атакам, будут максимально недоверчивыми. Старайтесь больше верить в себя и принимайте поддержку близких и родных. Тогда все будет хорошо и вас ожидает успех.

Весы

У Весов на этой неделе проявится талант руководителя. Дайте себе возможность покомандовать и расставить все на свои места. Будете удивлены, почему не сделали это раньше.

Скорпион

Скорпионы будут пленять всех своей харизмой и обаянием. И там, где вы пытались пробить стену головой, будет достаточно лишь улыбки. С ней вы откроете все двери и получите все, что хотите, с удовольствием и легкостью.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Стрелец

Стрельцов на этой неделе ожидают семейные разборки, взаимные претензии и упреки. Если вы не наберетесь терпения, то скандала просто не избежать. А он может иметь далекие и сложные последствия!

Козерог

У Козерогов все пройдет прекрасно, если они будут контролировать свой гнев. Если вы уподобить с тем, кто на вас кричит, и включитесь в битву, то поражения не избежать.

Водолей

Водолеям не будет вести в делах. За что бы вы ни взялись, все будет валиться из рук. Соберите всю свою волю в кулак и действуйте судьбе назло. Пусть даже маленькими шажочками, но идите к своей цели.

Алтай. Горы. Туризм. CC0

Рыбы

Рыб на этой неделе потянет на подвиги или в путешествие. Тяга ко всему неизвестному, а также желание доказать себе, что вы еще на что-то способны, заставят вас стремиться вперед и покорять новые горизонты.