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Жизнь

Астронавт с орбиты снял Поднебесную в тени от солнечного затмения

Американский астронавт Крис Кэссиди сфотографировал тень от кольцеобразного солнечного затмения, которая накрыла земную поверхность 21 июня.

Кольцеобразное солнечное затмение.
Кольцеобразное солнечное затмение.
Андрей Шалякин, vk.com/barneos22

Международная космическая станция (МКС) в тот момент пролетала над Китаем.

«Суперкрутой вид на затмение был сегодня утром по правому борту, когда пролетали над Китаем», — отметил Кэссиди.

Кэссиди прибыл на МКС вместе с россиянами Антоном Иванишиным и Иваном Вагнером, пишет News.ru. Позже к экипажу присоединились прибывшие на новом корабле Crew Dragon Дуглас Хёрли и Роберт Бенекен.

Наибольшая фаза, видимая из России, была на юге Алтайского края, республик Тыва и Алтай.

Явление

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда спутник расположен слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается.

Будет видно, как Луна покроет солнечный диск на 21−23%. Это достаточно немного, и какого-то явного потемнения среди бела дня наблюдатель не заметит, говорят специалисты, но такие явления все равно интересны.

Такое же затмение в XXI веке повторится лишь один раз — в 2039 году.

Снимки с Земли

Жителям Алтайского края удалось сфотографировать это редкое явление. Своими снимками они делились в соцсетях.

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