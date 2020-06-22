Астронавт с орбиты снял Поднебесную в тени от солнечного затмения

Международная космическая станция (МКС) в тот момент пролетала над Китаем.
Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020
«Суперкрутой вид на затмение был сегодня утром по правому борту, когда пролетали над Китаем», — отметил Кэссиди.
Кэссиди прибыл на МКС вместе с россиянами Антоном Иванишиным и Иваном Вагнером, пишет News.ru. Позже к экипажу присоединились прибывшие на новом корабле Crew Dragon Дуглас Хёрли и Роберт Бенекен.
Наибольшая фаза, видимая из России, была на юге Алтайского края, республик Тыва и Алтай.
Явление
Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда спутник расположен слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается.
Будет видно, как Луна покроет солнечный диск на 21−23%. Это достаточно немного, и какого-то явного потемнения среди бела дня наблюдатель не заметит, говорят специалисты, но такие явления все равно интересны.
Такое же затмение в XXI веке повторится лишь один раз — в 2039 году.
Снимки с Земли
Жителям Алтайского края удалось сфотографировать это редкое явление. Своими снимками они делились в соцсетях.