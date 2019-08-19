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Жизнь

Астрономы показали, какой инопланетяне видят Землю

Астрономы изучают экзопланеты в поисках пригодных для жизни миров. Чтобы лучше понять, отвечает ли далекая планета необходимым требованиям, исследователи применили необычный метод, пишет Science.

Земля из космоса.
Земля из космоса.
nasa.gov

Они смоделировали «инопланетную» точку зрения на единственную известную обитаемую планету — Землю. Если бы астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет изучали наш мир в телескопы, то увидели бы его именно таким.

Исследователи использовали около 10 тыс. фото Земли, сделанных спутником. Изображения получены на 10 конкретных длинах волн в течение 2016 и 2017 годов, пишет mail.ru.

Новый метод не позволит получить фактическое изображение экзопланеты, но поможет оценить, есть ли на ней океаны, облака и ледяные шапки. Это ключевые требования для потенциально обитаемого мира.

Недавно российская певица Катя Лель пообещала обнародовать «бомбические» данные об инопланетянах, с которыми (по ее словам) у нее несколько раз были контакты.

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