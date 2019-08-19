Астрономы показали, какой инопланетяне видят Землю

Астрономы изучают экзопланеты в поисках пригодных для жизни миров. Чтобы лучше понять, отвечает ли далекая планета необходимым требованиям, исследователи применили необычный метод, пишет Science.

Они смоделировали «инопланетную» точку зрения на единственную известную обитаемую планету — Землю. Если бы астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет изучали наш мир в телескопы, то увидели бы его именно таким.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS — Disclosureteam Liv (@DisclosureTLiv) August 17, 2019

Исследователи использовали около 10 тыс. фото Земли, сделанных спутником. Изображения получены на 10 конкретных длинах волн в течение 2016 и 2017 годов, пишет mail.ru.

Новый метод не позволит получить фактическое изображение экзопланеты, но поможет оценить, есть ли на ней океаны, облака и ледяные шапки. Это ключевые требования для потенциально обитаемого мира.

Недавно российская певица Катя Лель пообещала обнародовать «бомбические» данные об инопланетянах, с которыми (по ее словам) у нее несколько раз были контакты.