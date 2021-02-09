Атлантика и Арктика поочередно терзают Алтай. На регион надвигаются 30-градусные морозы

Атлантические циклоны , которые уже вторую неделю оказывают влияние на Алтайский край и оборачиваются штормовой погодой, сменятся арктическим антициклоном и морозами под -30 градусов.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 9 февраля Алтайский край окажется в зоне прохождения холодных фронтов циклона, на смену которым затем придет антициклон.

Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение. Во вторник в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега, по югу с дождем, переходящие в снег.

Также синоптики предупреждают жителей о сильном гололеде, усилении ветра.

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В течение дня 9 февраля ожидается резкое похолодание. В итоге к ночи 10 февраля температура воздуха в крае достигнет −17…−22 градусов, а местами опустится до -27 градусов.

В последующем вплоть до конца недели ночные температуры в Алтайском крае составят −27…−32 градуса, местами будет −21…−26 градусов.

Днем термометры покажут −15…−22 градуса, по югу будет теплее — до -10 градусов.

Потепление в нашем регионе ожидается на следующей неделе.