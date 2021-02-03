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Жизнь

Зимний шторм. Далекая Атлантика припасла неприятный погодный сюрприз для Алтая

Нестабильная погода, которая наблюдается в Алтайском крае 3 февраля, даст о себе знать в первой декаде февраля еще не один раз. Виной всему — серия атлантических циклонов.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 3 и 4 февраля наш регион живет в условиях штормового предупреждения.

«В Алтайском крае во второй половине дня 3 февраля и сутки 4 февраля 2021 года ожидается снег, местами сильный снег, метели, по югу мокрый снег, гололедные явления, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, во второй половине дня 3 февраля и ночью 4 февраля местами порывы до 25 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении синоптиков.

Впрочем, аналогичные погодные условия ожидаются в крае 7, а также 9−10 февраля.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

Как уточнила Людмила Сырых, атлантические циклоны будут перемещаться через Урал в Западную Сибирь.

По словам собеседницы, не исключено, что в эти дни в регионе также будет объявлено штормовое предупреждение.

Что касается температуры воздуха, то в регионе будет достаточно тепло, а местами и вовсе ожидается до +7 градусов.

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