13 апреля
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Жизнь

Аттракцион щедрости: школьница раздала друзьям почти 2 млн рублей из сейфа на маникюр и шопинг

В Москве 11-летняя школьница раздавала друзьям деньги из домашнего сейфа, сообщает «Московский комсомолец».

Деньги. Финансы. Платежи.
Деньги. Финансы. Платежи.
Pixabay.com

Пропажу заметили родители, которым понадобились деньги для хозяйственных расходов.

Выяснилось, что из 2 млн рублей — бабушкиного наследства на будущую учебу — девочка с октября 2021 года отдала своим друзьям 1,88 млн.

Бенефициарами оказались 14-летний мальчик и 13-летняя девочка, с которыми школьница познакомилась летом прошлого года. Дети бывали у нее в гостях.

Траты

В минувшем октябре подруга попросила дать 15 тыс. рублей на подарок маме. Через месяц — 20 тыс. на прогулку в торговый центр, в декабре — 70 тыс. на подарки для бабушки и дедушки, в январе — 60 тыс. на маникюр и 20 тыс. на траты в магазинах.

Мальчик за время общения попросил 220 тыс. рублей на покупку компьютера, 90 тыс. — на ремонт телефона и приобретение ноутбука для младшего брата, 300 тыс. для обновления компьютера (так как старый «сгорел») и 555 тыс. на получение музыкального оборудования.

Но в последнем случае девочка сначала не хотела предоставлять деньги, но ее удалось уговорить, пишет Газета.Ru.

Потом школьница попыталась вернуть средства, спросив своих друзей о сроках возврата. Подруга заявила, что ее семья очень бедная, а после заблокировала щедрую подругу в соцсетях.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Напомним, в апреле 2021 года бомж с замашками Робин Гуда раздал найденные деньги прохожим.

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