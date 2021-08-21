Аттракционы в барнаульском парке «Арлекино» снова заработают

Напомним, в начале июля этого года аттракционы барнаульского парка опечатала прокуратура. Причина — найденные после проверки нарушения.
Стала известно, что «горки» и «колесо» эксплуатировались без каких-либо документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения и пользования механическими конструкциями — пояснили в ведомстве. Также проверяющим не предоставили документы о ежегодных проверках безопасности и акты оценки технического состояния. Аттракционов.
В самом парке «Арлекино» отметили, что с аттракционами все в порядке, а у районной прокуратуры постоянно какие-то претензии к популярному месту для отдыха горожан.
В конечном итоге, «Арлекино» устранил все недочеты, поэтому «Колесо Обозрения» и «Американские горки» вновь возобновят работу.
«Мы ждем в гости всех, кто хочет посмотреть город с высоты птичьего полета» — добавляют в парке.