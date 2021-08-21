Аттракционы в барнаульском парке «Арлекино» снова заработают

На два популярных аттракциона парка Арлекино — «Колесо Обозрения» и «Американские горки» — вновь будут пускать людей. Об этом говорится в паблике Barnaul 22.

В Барнауле закрыли два популярных аттракциона.

Напомним, в начале июля этого года аттракционы барнаульского парка опечатала прокуратура. Причина — найденные после проверки нарушения.

Стала известно, что «горки» и «колесо» эксплуатировались без каких-либо документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения и пользования механическими конструкциями — пояснили в ведомстве. Также проверяющим не предоставили документы о ежегодных проверках безопасности и акты оценки технического состояния. Аттракционов.

В самом парке «Арлекино» отметили, что с аттракционами все в порядке, а у районной прокуратуры постоянно какие-то претензии к популярному месту для отдыха горожан.

В конечном итоге, «Арлекино» устранил все недочеты, поэтому «Колесо Обозрения» и «Американские горки» вновь возобновят работу.