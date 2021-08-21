21 августа 17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Аттракционы в барнаульском парке «Арлекино» снова заработают

На два популярных аттракциона парка Арлекино — «Колесо Обозрения» и «Американские горки» — вновь будут пускать людей. Об этом говорится в паблике Barnaul 22.

В Барнауле закрыли два популярных аттракциона.
В Барнауле закрыли два популярных аттракциона.
epp.genproc.gov.ru

Напомним, в начале июля этого года аттракционы барнаульского парка опечатала прокуратура. Причина — найденные после проверки нарушения.

Стала известно, что «горки» и «колесо» эксплуатировались без каких-либо документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения и пользования механическими конструкциями — пояснили в ведомстве. Также проверяющим не предоставили документы о ежегодных проверках безопасности и акты оценки технического состояния. Аттракционов.

В самом парке «Арлекино» отметили, что с аттракционами все в порядке, а у районной прокуратуры постоянно какие-то претензии к популярному месту для отдыха горожан.

В конечном итоге, «Арлекино» устранил все недочеты, поэтому «Колесо Обозрения» и «Американские горки» вновь возобновят работу.

«Мы ждем в гости всех, кто хочет посмотреть город с высоты птичьего полета» — добавляют в парке.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость