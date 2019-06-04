Аудиторы выявили, что в регионах не повышают зарплату сотрудникам больниц

По итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год Счетная палата установила, что в большинстве регионов России не исполняется майский указ президента в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц, сообщается на официальном сайте контролирующего органа.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение Указа Президента № 597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в сообщении.

Также отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Указ президента России, о котором идет речь, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в регионе к 2018 году, пишет polit.ru. В случае, если у младшего, среднего медперсонала и фармацевтов есть высшее образование, повышение зарплаты должно составить 200% от средней заработной платы по региону.

Голодовка

В апреле медсестры больницы Анжеро-Судженска Кемеровской области объявили голодовку из-за планирующихся массовых сокращения младшего медперсонала и перевод сотрудников на ставки уборщиц. Губернатор области Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции пояснил, что официально медики никакой голодовки не объявляли и опозорили регион на весь мир.

24 апреля младшие медсестры акушерского отделения роддома горбольницы заявили о голодовке, так как руководство планировало сократить 105 штатных единиц санитарок и младших медсестер в стационарах и поликлиниках, писала Тайга.инфо. Часть ставок рассчитывали заменить на «уборщиц с функциями санитаров».