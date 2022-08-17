Авдотья Малиновка: народные приметы на 17 августа

О том, что на Руси ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес, чтобы набрать побольше сладких ягод — и свой живот потешить, и принести домой, где матери варили из нее ароматное малиновое варенье на зиму.
Считалось, что на Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку.
Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет.
Народные приметы на 17 августа
- Погода 17 августа указывает на погоду ноября.
- Какая погода на Авдотью, такая в ноябре будет. День теплый и ясный, весь ноябрь будет теплым. Пасмурно и дождь идет — будет туманным и серым.
- Козы и овцы повернулись к ветру спинам — жди ненастья.
- Громкий крик летящего ястреба-тетеревятника предвещает ясную погоду.
- Грачи днем пасутся в стерне, а к вечеру летят к югу — будет хорошая погода.
- Стрекозы над кустами летают высоко и плавно, временами зависая на одном месте — к теплой погоде.
- Жаркая погода в этот день — хороший сенокос будет.
- Дождь идет в этот день — плохой сенокос будет.
- Хороший урожай малины — будет отличный урожай зерновых.
- Обильная роса в траве в этот день — будет плохой урожай льна.
- Над лесом парной туман стелется — грибы пойдут.
- Светло и солнечно в этот день — мягкое и теплое начало зимы будет.
- Дождь и ненастье предвещают студеный ноябрь.