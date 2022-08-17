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Жизнь

Авдотья Малиновка: народные приметы на 17 августа

Согласно народному календарю, 17 августа отмечается Авдотья Малиновка, также известной как Огуречница, Сеногнойка. Народные приметы и обычаи на этот день — в материале altapress.ru.

Малина, ягода.
Малина, ягода.
СС0

О том, что на Руси ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес, чтобы набрать побольше сладких ягод — и свой живот потешить, и принести домой, где матери варили из нее ароматное малиновое варенье на зиму.

Считалось, что на Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку.

Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет.

Народные приметы на 17 августа

  • Погода 17 августа указывает на погоду ноября.
  • Какая погода на Авдотью, такая в ноябре будет. День теплый и ясный, весь ноябрь будет теплым. Пасмурно и дождь идет — будет туманным и серым.
  • Козы и овцы повернулись к ветру спинам — жди ненастья.
  • Громкий крик летящего ястреба-тетеревятника предвещает ясную погоду.
  • Грачи днем пасутся в стерне, а к вечеру летят к югу — будет хорошая погода.
  • Стрекозы над кустами летают высоко и плавно, временами зависая на одном месте — к теплой погоде.
  • Жаркая погода в этот день — хороший сенокос будет.
  • Дождь идет в этот день — плохой сенокос будет.
  • Хороший урожай малины — будет отличный урожай зерновых.
  • Обильная роса в траве в этот день — будет плохой урожай льна.
  • Над лесом парной туман стелется — грибы пойдут.
  • Светло и солнечно в этот день — мягкое и теплое начало зимы будет.
  • Дождь и ненастье предвещают студеный ноябрь.
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