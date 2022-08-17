Авдотья Малиновка: народные приметы на 17 августа

Согласно народному календарю, 17 августа отмечается Авдотья Малиновка, также известной как Огуречница, Сеногнойка. Народные приметы и обычаи на этот день — в материале altapress.ru.

О том, что на Руси ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес, чтобы набрать побольше сладких ягод — и свой живот потешить, и принести домой, где матери варили из нее ароматное малиновое варенье на зиму.

Считалось, что на Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку.

Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет.

Народные приметы на 17 августа