Медовый Спас: народные приметы на 14 августа

Это первый из трех Спасов в августе. За ним идут Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).
Мед, собранный 14 августа, согласно поверью, обладал целебной силой, но ели его только после освящения в церкви.
По приметам, заряд бодрости от ложки меда можно получить только в Медовый Спас, если запить ее тремя глотками колодезной или родниковой воды. При этом, подобный ритуал можно проводить только в Медовый Спас, так как обычно мед в сочетании с ледяной водой вызывает повышение температуры и провоцирует лихорадку.
Приметы и поверья на 14 августа
- В этот день сильный ветер указывает на снежную зиму.
- Розы перестали цвести — наступают дни холодной росы.
- Метелки у овса потяжелели — пора собирать осенний опенок.
- Домашняя скотина под крышей прячется — погода испортится.
- Корова меньше молока дает перед дождем.
- Речные пиявки вылезают из воды и ползут в траву — будет дождь с грозой.
- Ветер теплый зашумел сильно — к ненастью.
- В день празднования Медового Спаса (Первый Спас) следует воздержаться от развлечений.
- Считалось, что вода после Медового Спаса становилась холодной и не годилась для купания. Поэтому все старались в этот день искупаться в реке в этом году в последний раз.
- Гром ночной очищает землю от нечистой силы.