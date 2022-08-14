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Жизнь

Медовый Спас: народные приметы на 14 августа

Медовый Спас — один из древних праздников, который связан с началом сбора меда на пасеках. Ежегодно он отмечается 14 августа. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Хлеб с медом
Хлеб с медом
СС0

Это первый из трех Спасов в августе. За ним идут Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).

Мед, собранный 14 августа, согласно поверью, обладал целебной силой, но ели его только после освящения в церкви.

По приметам, заряд бодрости от ложки меда можно получить только в Медовый Спас, если запить ее тремя глотками колодезной или родниковой воды. При этом, подобный ритуал можно проводить только в Медовый Спас, так как обычно мед в сочетании с ледяной водой вызывает повышение температуры и провоцирует лихорадку.

Приметы и поверья на 14 августа

  • В этот день сильный ветер указывает на снежную зиму.
  • Розы перестали цвести — наступают дни холодной росы.
  • Метелки у овса потяжелели — пора собирать осенний опенок.
  • Домашняя скотина под крышей прячется — погода испортится.
  • Корова меньше молока дает перед дождем.
  • Речные пиявки вылезают из воды и ползут в траву — будет дождь с грозой.
  • Ветер теплый зашумел сильно — к ненастью.
  • В день празднования Медового Спаса (Первый Спас) следует воздержаться от развлечений.
  • Считалось, что вода после Медового Спаса становилась холодной и не годилась для купания. Поэтому все старались в этот день искупаться в реке в этом году в последний раз.
  • Гром ночной очищает землю от нечистой силы.
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