Медовый Спас: народные приметы на 14 августа

Медовый Спас — один из древних праздников, который связан с началом сбора меда на пасеках. Ежегодно он отмечается 14 августа. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Это первый из трех Спасов в августе. За ним идут Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).

Мед, собранный 14 августа, согласно поверью, обладал целебной силой, но ели его только после освящения в церкви.

По приметам, заряд бодрости от ложки меда можно получить только в Медовый Спас, если запить ее тремя глотками колодезной или родниковой воды. При этом, подобный ритуал можно проводить только в Медовый Спас, так как обычно мед в сочетании с ледяной водой вызывает повышение температуры и провоцирует лихорадку.

Приметы и поверья на 14 августа