Степан-сеновал: народные приметы и обычаи на 15 августа

По народно-христианскому календарю 15 августа почитают Стефана Первомученика. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Наши предки верили, что уходя в этот день в дальнюю дорогу, нужно заговорить ведро с водой и переступить через него. Если этого не сделать, можно погибнуть или попасть в переделку с судьбой. Исправить ситуацию будет очень сложно.

Народные приметы и поверья на 15 августа