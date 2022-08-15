Степан-сеновал: народные приметы и обычаи на 15 августа

Наши предки верили, что уходя в этот день в дальнюю дорогу, нужно заговорить ведро с водой и переступить через него. Если этого не сделать, можно погибнуть или попасть в переделку с судьбой. Исправить ситуацию будет очень сложно.
Народные приметы и поверья на 15 августа
- Ветер, слабо разворачивающийся за солнцем до обеда, а во второй половине дня — против него, погода будет ясной.
- Кошка пол и стены царапает — к хмурой погоде и плохому клеву.
- Какой день на Степана — таков весь сентябрь.
- Какая в этот день стоит погода — такая и в сентябре будет.
- Если сухо с утра — погода сухой 6 недель будет. Если дождь идет — пасмурно и следующие 6 недель будет.
- Вечером дожди пошли — утром грибов урожай жди.
- Скворцы пасутся сайками — к погожей погоде.
- На Степана дождливая погода — пожаров немного будет, а картофель даст хороший урожай.
- Дожди в этот день указывают на хороший урожай картофеля, и что пожаров до конца года не будут.
- Ветер дует с северо-востока — плохой урожай зерновых сулит.
- Луна растет в этот день — погода сухая будет. Если луна растущая — погода будет сырой.
- Если в новолуние дождь идет — грибов много вырастет.
- Аккуратную и маленькую паутину пауки плетут — к ветреной погоде.
- До обеда ветер попутный дует — погода солнечная ожидается.
- Свитый на 15 августа венок из 12 трав — убережет семью от осенних болезней.