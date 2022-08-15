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Жизнь

Степан-сеновал: народные приметы и обычаи на 15 августа

По народно-христианскому календарю 15 августа почитают Стефана Первомученика. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Наши предки верили, что уходя в этот день в дальнюю дорогу, нужно заговорить ведро с водой и переступить через него. Если этого не сделать, можно погибнуть или попасть в переделку с судьбой. Исправить ситуацию будет очень сложно.

Народные приметы и поверья на 15 августа

  • Ветер, слабо разворачивающийся за солнцем до обеда, а во второй половине дня — против него, погода будет ясной.
  • Кошка пол и стены царапает — к хмурой погоде и плохому клеву.
  • Какой день на Степана — таков весь сентябрь.
  • Какая в этот день стоит погода — такая и в сентябре будет.
  • Если сухо с утра — погода сухой 6 недель будет. Если дождь идет — пасмурно и следующие 6 недель будет.
  • Вечером дожди пошли — утром грибов урожай жди.
  • Скворцы пасутся сайками — к погожей погоде.
  • На Степана дождливая погода — пожаров немного будет, а картофель даст хороший урожай.
  • Дожди в этот день указывают на хороший урожай картофеля, и что пожаров до конца года не будут.
  • Ветер дует с северо-востока — плохой урожай зерновых сулит.
  • Луна растет в этот день — погода сухая будет. Если луна растущая — погода будет сырой.
  • Если в новолуние дождь идет — грибов много вырастет.
  • Аккуратную и маленькую паутину пауки плетут — к ветреной погоде.
  • До обеда ветер попутный дует — погода солнечная ожидается.
  • Свитый на 15 августа венок из 12 трав — убережет семью от осенних болезней.
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