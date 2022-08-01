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Жизнь

1 августа — День инкассатора. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

1 августа инкассаторы отмечают свой профессиональный праздник. Именно от них во многом зависит надежность и безопасность денежных средств и материальных ценностей. Праздник отмечается в этот день, поскольку именно 1 августа 1939 года была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Инкассатор.
Инкассатор.
Открытые источники в интернете.

Поздравления в прозе

Есть много профессий, которые не слишком заметны, когда работа выполняется точно и хорошо. Инкассатор — это одна из них. Пожелаем же в профессиональный праздник всем инкассаторам удачных дней, пусть не будет ни злоумышленников, ни проблем, ни накладок. Успехов вам, точности и безопасности.

У тебя очень важная и опасная профессия, ведь ты перевозишь весьма крупные суммы! Я искренне желаю тебе, чтобы твоя зарплата еле-еле умещалась в инкассаторский мешок! Пускай рабочие моменты всегда проходят гладко и без каких-либо проблем! Желаю, чтобы удача постоянно была на твоей стороне, а жизнь наполнялась только положительными эмоциями, счастьем и добром!

Поздравляю с Днём инкассатора и хочу пожелать, чтобы большие деньги всегда были в твоих надёжных руках, чтобы в твоей жизни был достаток приличных размеров, чтобы в дороге не случалось беды, чтобы в деятельности всегда был порядок, чтобы в тебе всегда хватало сил энтузиазма для осуществления своей мечты совершенствования своих идей.

Поздравления в стихах

Миллионами ворочать
Вам приходиться порой,
И за груз всегда в ответе
Вы своею головой.

Инкассаторов отважных
Поздравляем мы сейчас
И желаем, чтоб опасность
Не коснулась в жизни вас.

В этот день мы вам желаем
Счастья, радости в судьбе,
Безопасности в дороге
И спокойствия в семье.

Ты столько денег носишь ежедневно,
Что многим не увидится во сне.
Так пусть растёт доход твой, непременно,
Успехи поджидают в каждом дне!

И пусть бронежилет на твоём теле
Красуется, как дорогой пиджак,
Чтоб пули даже близко не летели,
И был везучим весь судьбы зигзаг!

Отважный герой, что мчишь по дороге,
Не знаешь ни страха, ни прочей тревоги,
Силен ты, как рыцарь и гладиатор,
Уменьям твоим нет цены — инкассатор.

Финансы везешь ты от точки до точки,
Рискуешь в свои молодые годочки,
Судьбою ты будь, бесконечно, храним,
Детьми уважаем, женою любим.

Поздравления в смс

С праздником! Пусть бронежилет защищает не только от пуль, а от зависти, злобы и плохого настроения. Желаю тебе большой зарплаты, чтобы деньги водились не только в служебной машине, а в карманах. С днем инкассатора!

С Днём инкассатора. Желаю безопасной, слаженной, спокойной работы, а для этого — крепких нервов, осмотрительности, уверенности, сил и выдержки. И пусть большие деньги оказываются в твоих руках не только по работе. Успеха, ноль усталости и яркой жизни.

Поздравляю с Днём инкассатора. Желаю смелости, уверенности, твёрдости, невозмутимости в работе, а также воодушевления, целеустремлённости, оптимизма и настойчивости в жизни. Пусть с тобой весь нал будет в порядке, пусть и в твоём кармане никогда не будет пусто.

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