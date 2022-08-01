Есть много профессий, которые не слишком заметны, когда работа выполняется точно и хорошо. Инкассатор — это одна из них. Пожелаем же в профессиональный праздник всем инкассаторам удачных дней, пусть не будет ни злоумышленников, ни проблем, ни накладок. Успехов вам, точности и безопасности.

У тебя очень важная и опасная профессия, ведь ты перевозишь весьма крупные суммы! Я искренне желаю тебе, чтобы твоя зарплата еле-еле умещалась в инкассаторский мешок! Пускай рабочие моменты всегда проходят гладко и без каких-либо проблем! Желаю, чтобы удача постоянно была на твоей стороне, а жизнь наполнялась только положительными эмоциями, счастьем и добром!