Фастфуд вреден для организма, потому что содержит большое количество пустых калорий, а также много трансгенного жира, соли и сахара. Однако в разных уголках планеты есть люди, которые несмотря ни на что предпочитают «junk food» — вредную пищу. Ее сторонники и отмечают 11 августа День «мусорной еды». Подробнее об этом празднике — в материале altapress.ru.

Забавный праздник, День мусорной еды, очень любят американцы. Именно США является родиной фастфуда.

Первая закусочная Horn & Hardart с автоматами для выдачи пиццы была открыта в Филадельфии в 1902 г. Компания занималась производством еды (макарон с сыром, шпината, бобов и пр.) на вынос под слоганом «Меньше работы для матери».

Спустя 100 с лишним лет основным блюдом кухни США являются сэндвичи — бутерброды, приготовление которых не является трудоемким процессом.

Первые гамбургеры стали продавать в Канзасе в 1921 г., а термин «хот-дог» появился в 1934 г. Сосиски или колбаски в булке стали национальным блюдом американцев и символом стремительного ритма жизни, в которой нет времени на приготовление пищи.

Первый ресторан быстрого обслуживания с едой из полуфабрикатов братьев по фамилии Макдональд появился в 1948 г. Сегодня компания McDonald’s, отрывшая только в США почти 14 000 точек общественного питания, присутствует в 120 странах мира. Влияние корпорации на мировую экономику настолько велико, что привело к появлению термина «индекс Биг Мака», определяющего покупательскую способность населения.

Фастфуд, быстрая еда, привлекает своей демократичной ценой, так как доступна всем — от бродяги, живущего под мостом в Бруклине, до миллионера с Гавайских островов.

Pizza Hut, KFC, Subway, Burger Kings, Papa John’s и другие кафе торгуют блюдами с высокой калорийностью, которые готовятся на много раз разогретом масле. Оно выделяет большое количество канцерогенов и наносит такой же вред организму, как и усилители вкуса «мусорной еды», вызывающие привыкание, и другие пищевые добавки.

В такой еде нет клетчатки, отвечающей за чувство сытости, белков, витаминов и минералов, поэтому никакой пользы быстрая еда не приносит. Множество научных исследований подтвердили, что частое употребление фастфуда чревато развитием ожирения, атеросклероза, появлением камней в желчном пузыре, «плохого» холестерина, язвы и гастрита, гипертонии и других заболеваний.

Однако 2−3 похода в месяц в ресторан быстрого питания существенного вреда организму не нанесут. Поэтому все любители фастфуда с чистой совестью идут 11 августа в рестораны быстрого питания для того, чтобы отметить День «мусорной еды».

Источник