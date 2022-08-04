Первые партии этого игристого вина поступили в продажу в 1728 году. В 19 веке технология его производства распространилась по всему миру. В России очень ценилось шампанское Льва Голицина — оно не раз удостаивалось наград в Париже.
По окончанию Первой мировой войны французское правительство испугалось возрастающей конкуренции и был принят закон, позволяющий называть шампанским только то вино, которое производилось в Шампани.
С тех пор технология производства этого вина претерпевала изменения. Перемены коснулись осадка в вине.
Вскоре придумали, как удалять осадок быстро — бутылки хранились перевернутыми, осадок собирался у пробки. Шампанское открывали, быстро сливали осадок и восполняли потерянный объемом новой порцией вина. Но с тех пор где-то его сливали осадок сразу, как он выпадал, чтобы не было тяжелого привкуса, а где-то оставляли вино настояться на осадке — так оно приобретало дополнительные нюансы вкуса и кому-то это нравилось.
Долгое время шампанское было сладким, но Виктор Ламбер в 1874 году придумал новую технологию ферментации, в результате которой шампанское производилось совсем без сахара. Так появился брют.
Традиции праздника
Отмечать такой праздник полагается с самим виновником праздника — шампанским. Можно устроить праздничный ужин, достать бутылочку вашего любимого шампанского и наладиться его вкусом с любимым человеком. Температура подаваемого шампанского должна составлять 15 градусов. Открывать бутылку правильно — без хлопка, чтобы напиток не вспенился. Наливают в бокал ¾. В качестве закусок подают сыр, белое мясо или морепродукты.
Производители в этот день могут устраивать дегустации, где можно попробовать новые вкусы. Проводят ярмарки и распродажи, а мастера-виноделы могут провести мастер-классы.
Интересные факты о шампанском
- Монах Периньон придумал не только шампанское, но и пробку из дубовой коры для бутылки.
- Шампанское «Дон Периньон» выпускается с 1936 года в винодельном доме «Моэ Шандон».
- Классические бокалы для шампанского напоминают грудь маркизы де Помпадур.
- Шоколад к шампанскому — дурной тон.
- Пробка из бутылки шампанского может вылетать со скоростью 120 км/ч.
- Самым дорогим брендом игристого вина в мире считается «Cristal» от Луи Редерера.