Однажды во Франции, в городе Шампань, монах Периньон заметил, что вино, забродившее в бочках, взрывается. Он экспериментировал с вином и продолжил свои опыты. 4 августа он впервые предложил другим монахам испробовать новый пенящийся напиток. Этот день стал днем рождения шампанского. Об истории популярного праздничного напитка читайте в материале altapress.ru.

Первые партии этого игристого вина поступили в продажу в 1728 году. В 19 веке технология его производства распространилась по всему миру. В России очень ценилось шампанское Льва Голицина — оно не раз удостаивалось наград в Париже.

По окончанию Первой мировой войны французское правительство испугалось возрастающей конкуренции и был принят закон, позволяющий называть шампанским только то вино, которое производилось в Шампани.

С тех пор технология производства этого вина претерпевала изменения. Перемены коснулись осадка в вине.

Вскоре придумали, как удалять осадок быстро — бутылки хранились перевернутыми, осадок собирался у пробки. Шампанское открывали, быстро сливали осадок и восполняли потерянный объемом новой порцией вина. Но с тех пор где-то его сливали осадок сразу, как он выпадал, чтобы не было тяжелого привкуса, а где-то оставляли вино настояться на осадке — так оно приобретало дополнительные нюансы вкуса и кому-то это нравилось.

Долгое время шампанское было сладким, но Виктор Ламбер в 1874 году придумал новую технологию ферментации, в результате которой шампанское производилось совсем без сахара. Так появился брют.

Традиции праздника

Отмечать такой праздник полагается с самим виновником праздника — шампанским. Можно устроить праздничный ужин, достать бутылочку вашего любимого шампанского и наладиться его вкусом с любимым человеком. Температура подаваемого шампанского должна составлять 15 градусов. Открывать бутылку правильно — без хлопка, чтобы напиток не вспенился. Наливают в бокал ¾. В качестве закусок подают сыр, белое мясо или морепродукты.

Производители в этот день могут устраивать дегустации, где можно попробовать новые вкусы. Проводят ярмарки и распродажи, а мастера-виноделы могут провести мастер-классы.

Интересные факты о шампанском