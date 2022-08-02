2 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

2 августа — день ВДВ. Подборка приятных поздравлений в прозе, стихах и смс

2 августа в России отмечается день Воздушно-десантных войск. «Голубой берет» — почетное прозвище, но оно доступно не всем. Суровый отбор и напряженные тренировки делают воздушно-десантные войска особенными, а подразделения десантников все так же необходимы современной армии. Altapress.ru подготовил ко дню ВДВ подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

День ВДВ в Барнауле.
День ВДВ в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Поздравления в прозе

Десантники — гордость всей страны и народа! Наши храбрые и надежные защитники, сильные и смелые, верные себе и своей Родине. Живите в мире и добром здравии, окруженные любящей семьей и участливыми друзьями, процветайте и добивайтесь успеха — ведь вы достойны лучшего. Пусть ваши сердца навеки остаются молодыми!

Поздравляем с днем ВДВ самых мужественных, волевых, способных защитить нашу Родину людей! Российские воздушно-десантные войска имеют великие традиции и богатейшую историю, а служба в них всегда считалась высокой честью, сопровождаемой огромной ответственностью. С праздником, бойцы в голубых беретах, всегда оставайтесь такими же крепкими, сильными, непоколебимыми, и в то же время мирными и доброжелательными, дай Бог вам здоровья, сил, умений, удач и побед во благо нашей Родины.

Дорогой мой воздушный десантник! Поздравляю тебя с днем ВДВ, твоим профессиональным праздником! Желаю быть всегда в отличной форме, чтобы служба шла ровно и гладко! Пусть тревоги будут только учебные, чтобы тебе никогда не удалось поучаствовать в настоящем бою. Пусть бережет тебя Бог от участия в военных действиях, от лишений и страданий! Будь любим нежно и преданно и сам люби страстно и на всю жизнь!

Поздравления в стихах

С Днем ВДВ, голубые береты!
Мирного неба над головой.
Вы ведь недаром в тельняшки одеты —
Дружите вы с высотой, с синевой.

Удачи желаем в любую минуту,
Не встретились чтобы нигде тупики.
Пусть будут надежны всегда парашюты,
И ласково небо, и стропы крепки.

В вас многое есть: сила, смелость, фигура.
Здоровья вам, счастья, удачи в судьбе.
Сегодня расслабьтесь. Гуляй, десантура!
Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ.

Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!

На жизнь смотри счастливым взглядом,
Пусть бед не будет и разлук.
Спокойны мы, ведь с нами рядом
Есть верный и надежный друг!

Пусть покорите небо вы легко и смело!
Отважный дух! Вы гордость (элита) наших дней.
Здоровья и успеха вам в нелегком деле!
Десантные войска, «береты голубые»…
Рискованный порыв отчаянных парней.
А сколько вами пережито, дорогие?!
Вам не страшны опасности любые!
Отваги, доблести и верных вам друзей!
«Крылатая пехота» — ребята просто класс!
Рисковые, девиз ваш: «Никто ведь, кроме нас!"
Удачи, дорогие! Мы очень любим вас!

Поздравления в смс

В День ВДВ желаю полосатой жизни, где синяя полоса — это радость и вдохновение, а белая полоса — это счастье и любовь! Пусть тебя окружают надежные товарищи и родные люди!

День ВДВ сегодня! День отважных и смелых людей! Желаю провести его весело и активно, в компании хороших друзей и единомышленников. Желаю мирного неба над головой и мира в душе!

В День воздушно-десантных войск поздравляю всех тех, кто служил в этих войсках и хочу пожелать, чтобы парашют жизни всегда раскрывался в нужных высотах, местах и ситуациях!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость