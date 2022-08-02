Поздравления в прозе
Десантники — гордость всей страны и народа! Наши храбрые и надежные защитники, сильные и смелые, верные себе и своей Родине. Живите в мире и добром здравии, окруженные любящей семьей и участливыми друзьями, процветайте и добивайтесь успеха — ведь вы достойны лучшего. Пусть ваши сердца навеки остаются молодыми!
Поздравляем с днем ВДВ самых мужественных, волевых, способных защитить нашу Родину людей! Российские воздушно-десантные войска имеют великие традиции и богатейшую историю, а служба в них всегда считалась высокой честью, сопровождаемой огромной ответственностью. С праздником, бойцы в голубых беретах, всегда оставайтесь такими же крепкими, сильными, непоколебимыми, и в то же время мирными и доброжелательными, дай Бог вам здоровья, сил, умений, удач и побед во благо нашей Родины.
Дорогой мой воздушный десантник! Поздравляю тебя с днем ВДВ, твоим профессиональным праздником! Желаю быть всегда в отличной форме, чтобы служба шла ровно и гладко! Пусть тревоги будут только учебные, чтобы тебе никогда не удалось поучаствовать в настоящем бою. Пусть бережет тебя Бог от участия в военных действиях, от лишений и страданий! Будь любим нежно и преданно и сам люби страстно и на всю жизнь!
Поздравления в стихах
С Днем ВДВ, голубые береты!
Мирного неба над головой.
Вы ведь недаром в тельняшки одеты —
Дружите вы с высотой, с синевой.
Удачи желаем в любую минуту,
Не встретились чтобы нигде тупики.
Пусть будут надежны всегда парашюты,
И ласково небо, и стропы крепки.
В вас многое есть: сила, смелость, фигура.
Здоровья вам, счастья, удачи в судьбе.
Сегодня расслабьтесь. Гуляй, десантура!
Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ.
Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!
На жизнь смотри счастливым взглядом,
Пусть бед не будет и разлук.
Спокойны мы, ведь с нами рядом
Есть верный и надежный друг!
Пусть покорите небо вы легко и смело!
Отважный дух! Вы гордость (элита) наших дней.
Здоровья и успеха вам в нелегком деле!
Десантные войска, «береты голубые»…
Рискованный порыв отчаянных парней.
А сколько вами пережито, дорогие?!
Вам не страшны опасности любые!
Отваги, доблести и верных вам друзей!
«Крылатая пехота» — ребята просто класс!
Рисковые, девиз ваш: «Никто ведь, кроме нас!"
Удачи, дорогие! Мы очень любим вас!
Поздравления в смс
В День ВДВ желаю полосатой жизни, где синяя полоса — это радость и вдохновение, а белая полоса — это счастье и любовь! Пусть тебя окружают надежные товарищи и родные люди!
День ВДВ сегодня! День отважных и смелых людей! Желаю провести его весело и активно, в компании хороших друзей и единомышленников. Желаю мирного неба над головой и мира в душе!
В День воздушно-десантных войск поздравляю всех тех, кто служил в этих войсках и хочу пожелать, чтобы парашют жизни всегда раскрывался в нужных высотах, местах и ситуациях!