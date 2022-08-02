С Днем ВДВ, голубые береты!

Мирного неба над головой.

Вы ведь недаром в тельняшки одеты —

Дружите вы с высотой, с синевой.



Удачи желаем в любую минуту,

Не встретились чтобы нигде тупики.

Пусть будут надежны всегда парашюты,

И ласково небо, и стропы крепки.



В вас многое есть: сила, смелость, фигура.

Здоровья вам, счастья, удачи в судьбе.

Сегодня расслабьтесь. Гуляй, десантура!

Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ.

Десантник бывшим не бывает!

Поздравить мы тебя спешим

И в этот важный день желаем:

Здоров будь, весел и любим!



На жизнь смотри счастливым взглядом,

Пусть бед не будет и разлук.

Спокойны мы, ведь с нами рядом

Есть верный и надежный друг!