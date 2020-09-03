Авиагруппа «Стрижи» раскрыла подробности предстоящего авиашоу в Барнауле

Шоу авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Воздушно-космических сил России планируется 19 сентября — в День города.
В том, что авиагруппа намерена принять в участие в праздновании, заверили Франка зам командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин и начальник службы планирования и организации показов авиационной техники, майор Сергей Божков
В авиашоу примут участие семь самолетов МИГ-29 и 18 человек летного состава.
При этом тренировочные полеты над акваторией Оби планируется провести накануне праздника — 18 сентября. Это произойдет в районе Речного вокзала.
Летная группа планирует прибыль в Барнаул уже 16 сентября.
Рады вновь оказаться в вашем городе. Барнаул — красивый современный город, здесь живут отзывчивые люди. С огромным удовольствием примем участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, — сказал Сергей Осяйкин.
Другие подробности йотом, как будет проходить День города в 2020 году (а он юбилейный — городу исполняется 290 лет), можно прочитать здесь.
«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.