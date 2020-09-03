Авиагруппа «Стрижи» раскрыла подробности предстоящего авиашоу в Барнауле

Представители авиагруппы «Стрижи» на встрече с мэром Барнаула Вячеславом Франком подтвердили, что будут участвовать в Дне города и раскрыли некоторые подробности своего авиашоу, информирует 3 сентября горадминистрация.

Шоу авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Воздушно-космических сил России планируется 19 сентября — в День города.

В том, что авиагруппа намерена принять в участие в праздновании, заверили Франка зам командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин и начальник службы планирования и организации показов авиационной техники, майор Сергей Божков

В авиашоу примут участие семь самолетов МИГ-29 и 18 человек летного состава.

При этом тренировочные полеты над акваторией Оби планируется провести накануне праздника — 18 сентября. Это произойдет в районе Речного вокзала.

Летная группа планирует прибыль в Барнаул уже 16 сентября.

Авиашоу «Стрижей» в Барнауле. Вячеслав Бушаев , altapress.ru

Рады вновь оказаться в вашем городе. Барнаул — красивый современный город, здесь живут отзывчивые люди. С огромным удовольствием примем участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, — сказал Сергей Осяйкин.

Другие подробности йотом, как будет проходить День города в 2020 году (а он юбилейный — городу исполняется 290 лет), можно прочитать здесь.

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.