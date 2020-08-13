Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 августа 25°C
Жизнь

Стало известно, как пройдет День города в Барнауле

Коронавирус не помешает отметить 290-ый День рождения Барнаула. Улицы украсят, а на нескольких площадках устроят праздничные выступления. Об этом рассказали в мэрии по итогам заседания оргкомитета.

Салют на День города в Барнауле.
Салют на День города в Барнауле.
altapress.ru

Когда будет День города в Барнауле

Основные праздничные события пройдут 19 сентября и будут идти несколько дней.

Что будет

16 сентября вручат свидетельства о занесении на городскую «Доску Почета «Слава и гордость Барнаула».

18 сентября в ДК Барнаула пройдет торжественное открытие Дня города. Туда приедут официальные лица, пройдет вручение правительственных и городских наград.

В этот же день на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники, подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России и сотрудников спецподразделений.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.
Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.
Дмитрий Лямзин.

19 сентября основными праздничными площадками станут площадь Сахарова и Советов, набережная Оби, пешеходная зона Мало-Тобольской, парк «Центральный», Нагорный парк, Нулевой километр и районные площадки города.

Пройдет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров городов Сибири.

Ранее сообщалось, что в праздновании примет участие лучшая пилотажная группа Российской Федерации «Стрижи». Накануне праздника летчики отрепетируют свое выступление над акваторией реки Обь в районе речного вокзала.

Глава города Вячеслав Франк заявил, что даже при самых благоприятных эпидпрогнозах, проведение всех мероприятий организуют с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость