Стало известно, как пройдет День города в Барнауле

Когда будет День города в Барнауле
Основные праздничные события пройдут 19 сентября и будут идти несколько дней.
Что будет
16 сентября вручат свидетельства о занесении на городскую «Доску Почета «Слава и гордость Барнаула».
18 сентября в ДК Барнаула пройдет торжественное открытие Дня города. Туда приедут официальные лица, пройдет вручение правительственных и городских наград.
В этот же день на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники, подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России и сотрудников спецподразделений.
19 сентября основными праздничными площадками станут площадь Сахарова и Советов, набережная Оби, пешеходная зона Мало-Тобольской, парк «Центральный», Нагорный парк, Нулевой километр и районные площадки города.
Пройдет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров городов Сибири.
Ранее сообщалось, что в праздновании примет участие лучшая пилотажная группа Российской Федерации «Стрижи». Накануне праздника летчики отрепетируют свое выступление над акваторией реки Обь в районе речного вокзала.
Глава города Вячеслав Франк заявил, что даже при самых благоприятных эпидпрогнозах, проведение всех мероприятий организуют с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.