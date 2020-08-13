Стало известно, как пройдет День города в Барнауле

Коронавирус не помешает отметить 290-ый День рождения Барнаула. Улицы украсят, а на нескольких площадках устроят праздничные выступления. Об этом рассказали в мэрии по итогам заседания оргкомитета.

Салют на День города в Барнауле.

Когда будет День города в Барнауле

Основные праздничные события пройдут 19 сентября и будут идти несколько дней.

Что будет

16 сентября вручат свидетельства о занесении на городскую «Доску Почета «Слава и гордость Барнаула».

18 сентября в ДК Барнаула пройдет торжественное открытие Дня города. Туда приедут официальные лица, пройдет вручение правительственных и городских наград.

В этот же день на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники, подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России и сотрудников спецподразделений.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года. Дмитрий Лямзин.

19 сентября основными праздничными площадками станут площадь Сахарова и Советов, набережная Оби, пешеходная зона Мало-Тобольской, парк «Центральный», Нагорный парк, Нулевой километр и районные площадки города.

Пройдет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров городов Сибири.

Ранее сообщалось, что в праздновании примет участие лучшая пилотажная группа Российской Федерации «Стрижи». Накануне праздника летчики отрепетируют свое выступление над акваторией реки Обь в районе речного вокзала.

Глава города Вячеслав Франк заявил, что даже при самых благоприятных эпидпрогнозах, проведение всех мероприятий организуют с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.