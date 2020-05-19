Авиакомпании отменили рейсы в Барнаул до конца мая

Свои рейсы отменили «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Аэрофлот», «СиЛА», «КрасАвиа», «ЮТэйр» и «ИрАэро».
«Изменения произошли по решению авиакомпаний», — подчеркнули в аэропорту.
Какие рейсы отменили
- «Уральские авиалинии»: рейсы U6651/652 — 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28,29 мая 2020 года; рейсы U6629/630 — 18, 23, 25, 30 мая 2020 года; рейсы U6631/632 — 19, 23, 26 мая 2020 года; рейсы U61333/1334 — 18, 22, 25, 29 мая 2020 года.
- «Сибирь»: рейсы S72601/2602 — 19, 20 мая 2020 года.
- «Аэрофлот»: рейсы SU1430/1431 — 18, 20, 22 мая 2020 года.
- «СиЛА»: рейсы СЛ47/48 — 18, 20, 22, 25, 27, 29 мая 2020 года.
- «КрасАвиа»: рейсы ЭК83/84 — 19, 23, 26 мая 2020 года.
- «ЮТэйр»: рейсы ЮТ213/214 — 23 мая 2020 года; рейсы ЮТ183/184 — 20, 24 мая 2020 года.
- «ИрАэро»: рейсы РД225/226 — 22, 29 мая 2020 года; рейсы РД210/211 — 22, 29 мая 2020 года.
Ранее сообщалось, что авиакомпании не спешат возобновлять рейсы из Барнаула в столицу.