Авиакомпании ужесточат проверки вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания у пассажиров при посадке на вывозной рейс, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал, созданный Минкомсвязью России.

Отмечается, что перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять у россиян документы, подтверждающие проживание в регионе.

Помимо оригиналов, принимаются также фотографии «прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписку о том, что они готовы вас принять на карантин», заявили в Минкомсвязи.

Напомним, что регулярные и чартерные рейсы в Россию из-за рубежа полностью отменили 27 марта. Авиакомпании выполняют только специальные рейсы для возвращения россиян домой.

Ранее altapress.ru общался с жительницей Барнаула Лидией Тихобаевой, которая застряла в США. По ее словам, многие люди уже не надеются на помощь государства и намерены возвращаться домой через Минск.