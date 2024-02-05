Авиакомпаниям в России запретят разделять семьи в самолетах

На данный момент законопроект только обсуждают.
При этом в конце прошлого года компании уже получили данные рекомендации. Однако за несоблюдение нет никакой ответственности.
В Союзе пассажиров отметили, что поддерживает инициативу депутатов, так как часто авиакомпании рассаживают семьи по разным рядам.
Также в организации подчеркнули, что за рубежом несовершеннолетнего ребенка нельзя размещать не с родителем.
Ранее стало известно, что супругу комика Соболева хотели высадить из самолета с грудным ребенком.
Комик должен был сидеть в экономе, а жена с ребенком — в бизнес-классе. Однако девушка на стойке перенесла место ребенка к отцу.
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