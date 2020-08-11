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Жизнь

Авиарейс Барнаул — Белокуриха вылетел после 40-летнего перерыва

10 августа после почти 40-летнего перерыва состоялся первый регулярный пассажирский авиарейс по маршруту «Барнаул — Белокуриха — Барнаул», сообщили аэропорту столицы края.

Рейс в Белокуриуху.
Рейс в Белокуриуху.
Алексей Мартышкин

Рейс выполняет авиакомпания «СиЛА» на Ан-28, рассчитанном на 17 пассажиров.

Самолет по маршруту будет летать трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 1,5 тысяч рублей.

По неподтвержденной информации Telegram-канала «Алтайский сыр», на первый авиарейс в Белокуриху не продали ни одного билета, а воздушное судно пришлось «заполнять» представителями авиакомпании-перевозчика.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края рассчитывают в два этапа возродить малую авиацию в регионе.

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