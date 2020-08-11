Рейс выполняет авиакомпания «СиЛА» на Ан-28, рассчитанном на 17 пассажиров.
Самолет по маршруту будет летать трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Стоимость билета в одну сторону составляет от 1,5 тысяч рублей.
По неподтвержденной информации Telegram-канала «Алтайский сыр», на первый авиарейс в Белокуриху не продали ни одного билета, а воздушное судно пришлось «заполнять» представителями авиакомпании-перевозчика.
Ранее сообщалось, что власти Алтайского края рассчитывают в два этапа возродить малую авиацию в регионе.