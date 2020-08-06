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Жизнь

Власти планируют запустить авиарейсы в дальние уголки Алтайского края

Власти Алтайского края рассчитывают в два этапа возродить малую авиацию в регионе. Об этом написал Telegram-канал «Ленина, 59».

В Барнауле к Дню авиации устроили авиашоу. 17 августа 2014 года.
В Барнауле к Дню авиации устроили авиашоу. 17 августа 2014 года.
Сёмен Шумилов

На первом этапе планируется запустить авиарейсы в Белокуриху, Михайловское и Славгород.

Второй этап предполагает расширить авиамаршрутную сеть до Бурлы, Горняка, Чарышского, Змеиногорска, Солонешного.

Этот вопрос обсуждали на заседании совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 5 августа.

Источник, который называют неофициальным каналом правительства края, оценил такие планы как «вполне реальные», напомнив, что с 10 августа стартует авиарейс в Белокуриху из Барнаула.

Ранее министр транспорта края Александр Дементьев не так радужно себе представлял развитие малой авиации.

«Если смотреть прошлое расписание аэропортов, то из Барнаула летали и в Славгород, и в Краснощеково, и везде. Такие времена настанут, может быть, но не скоро», — говорил он.

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