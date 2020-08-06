Власти планируют запустить авиарейсы в дальние уголки Алтайского края

На первом этапе планируется запустить авиарейсы в Белокуриху, Михайловское и Славгород.
Второй этап предполагает расширить авиамаршрутную сеть до Бурлы, Горняка, Чарышского, Змеиногорска, Солонешного.
Этот вопрос обсуждали на заседании совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 5 августа.
Источник, который называют неофициальным каналом правительства края, оценил такие планы как «вполне реальные», напомнив, что с 10 августа стартует авиарейс в Белокуриху из Барнаула.
Ранее министр транспорта края Александр Дементьев не так радужно себе представлял развитие малой авиации.
«Если смотреть прошлое расписание аэропортов, то из Барнаула летали и в Славгород, и в Краснощеково, и везде. Такие времена настанут, может быть, но не скоро», — говорил он.