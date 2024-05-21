Выполнять рейсы будут самолеты Bombardier CRJ-200 ER вместимостью 50 пассажиров по понедельникам и субботам.
Известно, что авиарейс отсутствовал более двух лет.
Расписание
По понедельникам: вылет из Иркутска в 12:45 — прибытие в Барнаул в 14:30. Вылет из Барнаула в 15:30 — приземление в Иркутске в 18:55.
По субботам: вылет из Иркутска в 06:25 — прибытие в Барнаул в 08:00. Вылет из Барнаула в 09.00 — приземление в Иркутске в 12:30.
Ознакомиться с рейсами подробнее можно здесь.
Ранее стало известно, что регулярные рейсы из Перми в Барнаул и обратно стартуют в мае.
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