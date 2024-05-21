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Авиарейс Барнаул — Иркутск возобновляют почти на четыре месяца

С 1 июня по 21 сентября 2024 года авиакомпания IRAERO приступает к выполнению авиарейсов по маршруту Иркутск — Барнаул — Иркутск, сообщили на сайте барнаульского аэропорта.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Выполнять рейсы будут самолеты Bombardier CRJ-200 ER вместимостью 50 пассажиров по понедельникам и субботам.

Известно, что авиарейс отсутствовал более двух лет.

Расписание

По понедельникам: вылет из Иркутска в 12:45 — прибытие в Барнаул в 14:30. Вылет из Барнаула в 15:30 — приземление в Иркутске в 18:55.

По субботам: вылет из Иркутска в 06:25 — прибытие в Барнаул в 08:00. Вылет из Барнаула в 09.00 — приземление в Иркутске в 12:30.

Ознакомиться с рейсами подробнее можно здесь.

Ранее стало известно, что регулярные рейсы из Перми в Барнаул и обратно стартуют в мае.

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