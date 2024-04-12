12 апреля
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Жизнь

Насколько Алтайскому краю нужны самолеты в Пермь, которые начнут летать уже в мае

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 1 мая запускает регулярные рейсы из Перми в Барнаул и обратно. Некоторые жители Алтайского края засомневались в оправданности таких перелетов, но министр транспорта Антон Воронов заверил, что все рейсы барнаульского аэропорта более чем востребованы.

Аэропорт им. Титова.
Аэропорт им. Титова.
Дмитрий Лямзин

Из аэропорта им. Титова по России самолеты летают в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут. За рубеж — в Анталью и на Пхукет, которые открываются сезонно.

В мае появится еще одно направление — на Пермь. Авиарейсы туда уже запускали прошлой осенью, но на непродолжительный период. Впрочем, как и сейчас: пока полеты анонсировали на один месяц, с 1 по 29 мая.

Из Перми самолет Bombardier будет летать дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Из Барнаула — по понедельникам в 1:40 и по четвергам в 4:30 по местному времени. Рейсы субсидированы.

Аэропорт им. Титова.
Аэропорт им. Титова.
Дмитрий Лямзин

Некоторые жители Алтайского края усомнились в рентабельности этого авиасообщения. Сейчас основная часть самолетов направляется в ближайшие сибирские города, что стратегически обосновано. Остальные — в туристические точки и центры федеральных округов. То есть как минимум туда, где есть на что посмотреть, или где крупная транспортная развязка позволяет отправиться в более далекое путешествие. Пермь на этом фоне кажется непримечательной и несколько лишней. Но в Минтрансе возразили.

«Думаю, наши пассажиры не согласятся, что перелеты в Пермь не нужны. Мы вместе с авиаперевозчиками постоянно отслеживаем трафик. В последние два года поток пассажиров активно растет, и все направления более чем востребованы — иначе они бы не появились. Заполняемость самолетов в прошлом году составила порядка 75% — и это минимум», — ответил на это Антон Воронов.

Аэропорт им. Титова.
Аэропорт им. Титова.
Дмитрий Лямзин

Он объяснил интерес к перелетам из Перми и обратно интенсивным развитием внутреннего туризма. Пермь при этом оказалась удобной точкой развязки для туристов, летающих на Алтай и наоборот — в Москву. Почему для этого не хватает Екатеринбурга — министр не уточнил. Как и то, почему рейсы назначаются только на короткие промежутки и совсем не в туристический сезон. Ну а их рентабельность мы узнаем только в конце мая.

Между тем в 2023 году аэропорт Барнаула обновил свой рекорд и обслужил свыше 723 тыс. пассажиров. В ноябре же прошлого года началось строительство нового терминала, которое должны закончить в 2025-м. После обновления аэровокзал сможет обслуживать до 1,1 млн человек.

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