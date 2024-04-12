Насколько Алтайскому краю нужны самолеты в Пермь, которые начнут летать уже в мае

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 1 мая запускает регулярные рейсы из Перми в Барнаул и обратно. Некоторые жители Алтайского края засомневались в оправданности таких перелетов, но министр транспорта Антон Воронов заверил, что все рейсы барнаульского аэропорта более чем востребованы.

Из аэропорта им. Титова по России самолеты летают в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут. За рубеж — в Анталью и на Пхукет, которые открываются сезонно.

В мае появится еще одно направление — на Пермь. Авиарейсы туда уже запускали прошлой осенью, но на непродолжительный период. Впрочем, как и сейчас: пока полеты анонсировали на один месяц, с 1 по 29 мая.

Из Перми самолет Bombardier будет летать дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Из Барнаула — по понедельникам в 1:40 и по четвергам в 4:30 по местному времени. Рейсы субсидированы.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

Некоторые жители Алтайского края усомнились в рентабельности этого авиасообщения. Сейчас основная часть самолетов направляется в ближайшие сибирские города, что стратегически обосновано. Остальные — в туристические точки и центры федеральных округов. То есть как минимум туда, где есть на что посмотреть, или где крупная транспортная развязка позволяет отправиться в более далекое путешествие. Пермь на этом фоне кажется непримечательной и несколько лишней. Но в Минтрансе возразили.

«Думаю, наши пассажиры не согласятся, что перелеты в Пермь не нужны. Мы вместе с авиаперевозчиками постоянно отслеживаем трафик. В последние два года поток пассажиров активно растет, и все направления более чем востребованы — иначе они бы не появились. Заполняемость самолетов в прошлом году составила порядка 75% — и это минимум», — ответил на это Антон Воронов.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

Он объяснил интерес к перелетам из Перми и обратно интенсивным развитием внутреннего туризма. Пермь при этом оказалась удобной точкой развязки для туристов, летающих на Алтай и наоборот — в Москву. Почему для этого не хватает Екатеринбурга — министр не уточнил. Как и то, почему рейсы назначаются только на короткие промежутки и совсем не в туристический сезон. Ну а их рентабельность мы узнаем только в конце мая.

Между тем в 2023 году аэропорт Барнаула обновил свой рекорд и обслужил свыше 723 тыс. пассажиров. В ноябре же прошлого года началось строительство нового терминала, которое должны закончить в 2025-м. После обновления аэровокзал сможет обслуживать до 1,1 млн человек.

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