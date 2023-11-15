Без зала прилета, но с камнем. Как началось строительство нового терминала в аэропорту Барнаула

Начало строительства нового терминала в Барнауле ознаменовала символическая закладка камня возле аэропорта "Титов" 14 ноября. Кто подрядчик, как будет выглядеть аэровокзал, когда его сдадут и что сделают со старым зданием рассказали губернатор Алтайского края и гендиректор компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.

Грандиозное строительство

Инвестиционное предложение по созданию нового аэровокзала в Барнауле поддержали еще в феврале 2020 года. Тогда с инициативой выступила компания «Новапорт Холдинг» — крупная сеть региональных аэропортов.

Однако до подписания соглашения дело дошло только в марте 2022 года. Тогда же власти Алтайского края и «Новапорт Холдинг» поделили между собой акции «Авиапредприятия «Алтай»», которое управляет аэропортом.

Непосредственно перед началом работ тоже пришлось пройти через множество согласований: урегулирование по части госимущества, соблюдение требований государственного и корпоративного законодательства и прочие бюрократические отношения.

«Но теперь мы живые свидетели начала грандиозного строительства. Излишне говорить, насколько важен современный аэропорт для жизни большого, серьезного региона, такого, как Алтайский край», — отметил губернатор Виктор Томенко.

Главной причиной, по которой городу и региону потребовался новый терминал, Сергей Рудаков назвал активный рост пассажиропотока.

Так, в этом году через аэропорт Алтайского края прошло на 13-14% человек больше, чем в прошлом. При этом в среднем по России прирост к концу года, предположительно, окажется меньше 10%.

Объяснение этому — туристический статус региона, близость к Республике Алтай и переориентирование России на внутренние рейсы.

Футуризм по-алтайски

Новый терминал будет в два раза крупнее нынешнего и займет практически 10 тыс. кв. м.

В нем будет три этажа, которые соединят между собой лифты и эскалаторы. На первом этаже будут зоны регистрации, досмотра, выдачи и приема багажа. На втором — зона прилета и служебные помещения. На третьем — зона отлета.

Кроме того, появятся три телескопических трапа, то есть сесть в самолет можно будет прямо из здания аэровокзала.

Облагородят и площадь перед комплексом: поставят автоматические шлагбаумы и скамейки, территорию озеленят, сделают освещение и обустроят парковочные места.

Пропускная способность аэровокзала составит 600 пассажиров в час, а в год терминал сможет обслуживать более 1,1 млн человек . Для сравнения: за прошлый год через барнаульскую воздушную гавань прошло около 600 тыс. пассажиров.

Кстати, на этапе обсуждения дизайн-проекта отмечалось, что человек, попадая в аэропорт, должен понимать, что он прилетел именно на Алтай. Однако пока на рендерах никаких отличительных алтайских особенностей нет.

Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта.

А вот так аэропорт выглядит изнутри сейчас.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

Внушительный портфель

Тендер на строительство разыграли этой осенью. Претендента было два, но один не прошел отбор из-за запоздавшей заявки. В итоге подрядчиком стала компания «Монолитное строительное управление-1» или «МСУ-1». Стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.

Организация занялась аэродромным строительством не так давно, но уже сдала взлетно-посадочную полосу в Архангельске, которую открыли на днях. Ее, кстати, построили меньше, чем за пять месяцев.

А вообще на счету компании множество разнообразных объектов: жилая недвижимость, инфраструктура, дороги, агропромышленность и прочие. Всего «МСУ-1» имеет портфель заказов более 400 млрд рублей.

Дмитрий Трубников, исполнительный директор "МСУ-1". Дмитрий Лямзин

Небольшие неудобства

На данный момент подрядчик уже разобрал зал прилета, и теперь пассажиров обслуживают в основном здании.

В январе 2024 года для этого должны построить отдельный временный павильон. Но пока, как отметил губернатор, людям даже комфортнее пользоваться аэровокзалом. По крайней мере, теплее — не надо бегать между строениями.

Снос павильона оказался вынужденный: терминал надо построить в определенном, выверенном месте, которое было занято.

Кроме того, пришлось подрезать парковку на привокзальной площади. Пока мест автомобилям хватает, но к лету ситуация может обостриться. Сергей Рудаков пообещал подумать над этой проблемой, чтобы людям не пришлось бросать машины вдалеке от здания и бежать через всю площадь с детьми и чемоданами.

Впрочем, других неудобств пассажиры испытать не должны. Рейсы будут летать по расписанию.

Открытие строительства нового аэровокзала в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Солидный международник

В будущем здания старого комплекса пустовать не будут. В них планируют оборудовать международный терминал.

Сергей Рудаков,

гендиректор «Новапорт Холдинг»:

«Этот аэровокзал принимал 600 тыс. пассажиров, для международных рейсов его тем более хватит. Обустроим его получше, расширим. Заказывать проектирование перепланировок собираемся уже сейчас, чтобы потом не тратить время на согласование. И будет у нас солидный международный терминал».

Сперва барнаульцы относились к этой идее скептически – все-таки летать особо и некуда, чтобы использовать отдельное здание. Но Виктор Томенко напомнил о развороте страны на Восток, что означает тесное сотрудничество с азиатскими странами и, соответственно, необходимость дополнительных рейсов туда. Прокладывать путь через Барнаул — идеальный вариант.

Правда, будет это точно нескоро. Вначале нужно достроить новый аэровокзал, чтобы перенести туда внутренний пассажиропоток. А закончить его планируют до июля 2025 года. По крайней мере, так говорят подрядчик и «Новапорт Холдинг». А вот губернатор оказался скромнее и, упоминая о сроках, назвал не середину, а конец 2025-го.

Наверняка известно только то, что к маю 2024 года должен быть готов каркас.

Томенко, кстати, высказался и об обновлении взлетно-посадочной полосы. По его словам, обсуждение идет, но сумма большая – уже приближается к 10 млрд рублей. Пока что полосы выдерживают нагрузку, но грядущее расширение не оставит выбора.