В Барнауле дали торжественный старт строительству нового аэровокзала — что о нем известно

Прямиком в самолет
Новый терминал будет в два раза крупнее нынешнего и займет практически 10 тыс. кв. м. В нем будет три этажа: первый займут зоны регистрации, досмотра, выдачи и приема багажа. На втором будут зона прилета и служебные помещения. На третьем — зона отлета. В распоряжении пассажиров будут лифты и эскалаторы.
Кроме того, появятся три телескопических трапа, то есть сесть в самолет можно будет прямо из здания аэровокзала.
Пропускная способность составит 600 пассажиров в час, а в год терминал сможет обслуживать более 1,1 млн человек . Для сравнения: за прошлый год через барнаульскую воздушную гавань прошло около 600 тыс. пассажиров.
Цена контракта — 6,4 млрд рублей, а подрядчиком стала компания «МСУ-1», которые занялись аэродромным строительством не так давно, но уже сдали взлетно-посадочную полосу в Архангельске.
Без заграницы не останемся
Поток пассажиров продолжает расти, причем активнее, чем в среднем по стране, отметил губернатор Виктор Томенко. Объяснение этому — туристический статус региона, близость к Республике Алтай и переориентирование на внутренние рейсы.
Впрочем, без международных рейсов Барнаул не останется. Особо летать пока некуда, но раз страна развернулась на Восток, плотного сотрудничества с азиатскими странами не избежать. В том числе понадобятся и дополнительные перелеты.
Международный терминал планируют оборудовать в старом аэровокзале, когда достроят новый комплекс и перенесут пассажирский поток внутренних рейсов туда. Перед этим, конечно, здание приведут в порядок.
Сергей Рудаков,
гендиректор «Новапорт Холдинг», сети региональных аэропортов, которая владеет половиной акций «Авиапредприятия «Алтай», заверил:
«Этот аэровокзал возил 600 тыс. пассажиров, для международных рейсов его тем более хватит. Обустроим его получше, расширим. Заказывать проектирование перепланировок собираемся уже сейчас, чтобы потом не тратить время на согласование. И будет у нас солидный международный терминал».
Без неудобств
Пассажирам обещают, что неудобств строительство не доставит. Рейсы будут летать по расписанию. Единственный нюанс – закрыли зал прилетов, а его здание уже начали разбирать. Однако сейчас, зимой, людям даже удобнее проходить через терминал, а не бегать в соседнюю постройку.
Завершить все работы планируется до июля 2025 года. Правда, так говорят подрядчик и "Новапорт Холдинг". А вот губернатор оказался скромнее и, говоря о сроках, назвал не середину, а конец 2025-го.