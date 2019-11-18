Австралийские пляжи заполонили тела мертвых птиц

Тела мертвых птиц усыпали знаменитые пляжи Сиднея. Сотни мертвых птиц вынесло прибоем, сообщает ren. tv со ссылкой на Daily Mail.

Большинство мертвых птиц — короткохвостые буревестники, сообщают специалисты.

Эти птицы мигрируют в Австралию из Аляски. Не все пернатые могут преодолеть расстояние в 14 тыс. километров, часть из них погибает.

Экологи предполагают, что массовая гибель птиц может быть связана с уменьшением количества криля в море, который исчезает из-за повышения температуры.

В начале ноября более 11 тыс. ученых из 153 стран мира, включая Россию, подписались под документом, в котором утверждается — человечеству грозит климатическая чрезвычайная ситуация.

Если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа, это приведет к «неописуемым страданиям».