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Жизнь

Австралийские пляжи заполонили тела мертвых птиц

Тела мертвых птиц усыпали знаменитые пляжи Сиднея. Сотни мертвых птиц вынесло прибоем, сообщает ren. tv со ссылкой на Daily Mail.

Пляжный сезон. Лето. Песок.
Пляжный сезон. Лето. Песок.
СС0

Большинство мертвых птиц — короткохвостые буревестники, сообщают специалисты.

Эти птицы мигрируют в Австралию из Аляски. Не все пернатые могут преодолеть расстояние в 14 тыс. километров, часть из них погибает.

Экологи предполагают, что массовая гибель птиц может быть связана с уменьшением количества криля в море, который исчезает из-за повышения температуры.

В начале ноября более 11 тыс. ученых из 153 стран мира, включая Россию, подписались под документом, в котором утверждается — человечеству грозит климатическая чрезвычайная ситуация.

Если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа, это приведет к «неописуемым страданиям».

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