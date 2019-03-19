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Жизнь

Австралийский актер «втерся в доверие» к миниатюрным кенгуру и стал героем соцсетей

Австралийский актер Крис Хемсворт (известен по роли Тора в фильмах вселенной Marvel) во время отдыха на острове Роттнест втирался в доверие к местным обитателям — крошечным квоккам.

Кенгуру в барнаульском зоопарке
Кенгуру в барнаульском зоопарке
zoo22.ru в Instagram.com

Эти животные обитают только в Австралии, а еще они умеют улыбаться.

Крис написал в своем Instagram, что три недели ползал на животе по грязи, изучая движения квокк и их повадки. В итоге они стали ему доверять и даже приняли за своего.

В доказательство своих слов Хемсворт опубликовал несколько фото с короткохвостыми миниатюрными кенгуру и видео, на котором кормит малыша травой, пишет mail.ru.

Пользователи сети моментально отреагировали на эти кадры и назвали Криса самым милым мужчиной на свете. Особенно в соцсетях оценили влюбленный взгляд актера на маленькое животное.

Улыбчивый зверек

Квокка (Quokka) — забавные на вид животные, похожие на огромных грызунов. Они умеет улыбаться, обитают на небольших островах Западной Австралии. Хоть эти животные и напоминают мышей гигантских размеров, но на самом деле квокка (или куокка) это короткохвостый кенгуру.

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