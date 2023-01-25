25 января
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Жизнь

Автомат за бессонные ночи. Барнаульцы рассказали, чем им запомнились студенческие годы

В день российского студенчества altapress.ru узнал у барнаульцев, чем им запомнились годы лекций, сессий и ночной зубрежки билетов.

День студента в АлтГУ
День студента в АлтГУ
Александра Фоменко

Татьяна, жительница Барнаула

О годах в универе я вспоминаю только хорошее. Классные годы, легкая жизнь, молодость, глупость. Друзья, учеба, тусовки, зубрение и сдача билетов — теперь этот опыт воспринимается очень романтично.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Анастасия, жительница Барнаула

Студенчество запомнилось мне постоянно кипящей жизнью, кучей возможностей и иногда даже неадекватной активностью. Воспоминания о годах учебы приятные, даже сессию вспоминаешь с теплом, потому что во «взрослой» жизни явно не хватает встряски для мозгов.

Универские годы для меня — это еще и активная спортивная жизнь, крутой коллектив, поездки и соревнования.

День студента в АлтГУ
День студента в АлтГУ
Александра Фоменко

Стас, житель Барнаула

Мне студенческие годы запомнились профсоюзными слетами, конкурсами, новыми знакомствами. Студенчество стало той свободой, которой не было в школе: никто не контролировал. Даже учиться было легче.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Алина, жительница Барнаула

Студенческая жизнь запомнилась мне поездками на озеро Красилово, постоянной учебой и съемками для университетского объединения фотографов. Это было изнурительное, но приятное время. Иногда появлялись классные возможности: знакомства с новыми людьми и потенциальные клиенты для съемки.

А когда приближалась сессия, начинались бессонные ночи за подготовкой билетов. Сердце на экзаменах делало кульбиты, а когда препод озвучивал, что у меня автомат, душа «отлетала в рай».

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Егор, житель Барнаула

Мне лучше всего запоминались лекции на вечернем обучении. После работы я приходил на пары и садился где-нибудь на «галерке»: иногда дремал после тяжелого дня, иногда записывал лекции. Универ для меня был местом спокойствия, потому что пойти в клуб с друзьями я всегда успевал. А на учебе расслаблялся.

Бывали случаи, что пары прогуливал и шел с друзьями тусоваться, но тем не менее все как-то успевал.

Студенты СФУ на занятиях.
Студенты СФУ на занятиях.
архив Сибирского федерального университета (Красноярск)

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