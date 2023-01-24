День студентов и Татьян. Когда и как отмечают двойной праздник

Татьянин день отмечают ежегодно 25 января. Так получилось, что День студента и Татьянин день — два разных по смыслу праздника, которые связаны друг с другом.
Татьянин день изначально посвящен великомученице Татьяне. По преданию, девушка жила во II-III веках в Риме в семье благочестивых христиан. Повзрослев, Татьяна приняла обет безбрачия, помогала малоимущим и членам христианской общины.
С приходом к власти Александра Севера в империи устроили массовые гонения на христиан. В числе неугодных была Татьяна. Всех христиан заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Татьяна отказалась, за что ее пытали. Не добившись своего, язычники отрубили ей голову.
По поверью, день казни великомученицы — 12 января по старому календарю и 25 января по новому — стали отмечать в православной церкви.
В тот же день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписывает указ «об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий». Куратором вуза стал Иван Шувалов — государственный деятель и фаворит государыни. Его еще называли «министром новорожденного русского просвещения».
Дату подписания указа Шувалов выбрал не случайно — это день именин матери Шувалова, Татьяны Ростиславской. Впоследствии святая Татьяна стала покровительницей университета.
В 1850 году студенты Московского императорского университета установили праздник в честь основания альма-матер. День основания вуза стал одной из важнейших дат для Москвы в началу XX века.
После революции вуз переименовывают в Московский государственный университет, а сам праздник — в День пролетарского студенчества.
Святая мученица Татьяна к образованию отношения не имеет. Однако ее стали считать покровительницей сначала Московского императорского университета, а впоследствии всего студенчества. В МГУ до сих пор работает домовой храм — церковь святой Татьяны.
Студенты 25 января зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и успешном закрытии сессии.
Да, 25 января — день именин Татьяны. Так что поздравьте своих знакомых Тань — им будет очень приятно.
Верующие в этот день отправляются в храм, чтобы почтить память святой мученицы Татьяны. Часто на эти службы приглашают и студентов.
Для учащихся вузов 25 января — самая долгожданная дата. Вузы организуют масштабное празднование. Устраивают день открытых дверей, готовят концерты с выступлениями студенческих творческих коллективов.
Отмечают студенты шумно и весело. Антон Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года студенты «выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла». А в МГУ варят медовуху по старинному монастырскому рецепту.
Студенты в этот день призывают «халяву». Для этого они высовываются в окно и кричат, что есть духу: «Халява, приди!» Прохожим в ответ положено кричать «Уже в пути». Это дает гарантию на успешную сессию.
Также особенно отчаявшиеся рисуют на последней странице зачетки деревенский домик с трубой и дымом из нее. Чем длиннее дым, тем легче будет учеба.
В Татьянин день не стоит заниматься уборкой. Запрещено ругаться и ссориться. Следует помогать нуждающимся и не отказывать в милостыне.
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