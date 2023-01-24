24 января
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Жизнь

День студентов и Татьян. Когда и как отмечают двойной праздник

Близится Татьянин день — праздник студентов и Татьян. Какой религиозный подтекст уэтой даты и как ее отмечать — в материале altapress.ru.

Студенты.
Студенты.
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1
Когда отмечают Татьянин день?

Татьянин день отмечают ежегодно 25 января. Так получилось, что День студента и Татьянин день — два разных по смыслу праздника, которые связаны друг с другом.

2
История праздника

Татьянин день изначально посвящен великомученице Татьяне. По преданию, девушка жила во II-III веках в Риме в семье благочестивых христиан. Повзрослев, Татьяна приняла обет безбрачия, помогала малоимущим и членам христианской общины.

С приходом к власти Александра Севера в империи устроили массовые гонения на христиан. В числе неугодных была Татьяна. Всех христиан заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Татьяна отказалась, за что ее пытали. Не добившись своего, язычники отрубили ей голову.

По поверью, день казни великомученицы — 12 января по старому календарю и 25 января по новому — стали отмечать в православной церкви.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0
3
Почему Татьянин — одновременно День студента?

В тот же день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписывает указ «об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий». Куратором вуза стал Иван Шувалов — государственный деятель и фаворит государыни. Его еще называли «министром новорожденного русского просвещения».

Дату подписания указа Шувалов выбрал не случайно — это день именин матери Шувалова, Татьяны Ростиславской. Впоследствии святая Татьяна стала покровительницей университета.

В 1850 году студенты Московского императорского университета установили праздник в честь основания альма-матер. День основания вуза стал одной из важнейших дат для Москвы в началу XX века.

После революции вуз переименовывают в Московский государственный университет, а сам праздник — в День пролетарского студенчества.

День студента в АлтГУ
День студента в АлтГУ
Александра Фоменко
4
Получается, Татьяна — покровительница студентов?

Святая мученица Татьяна к образованию отношения не имеет. Однако ее стали считать покровительницей сначала Московского императорского университета, а впоследствии всего студенчества. В МГУ до сих пор работает домовой храм — церковь святой Татьяны.

Студенты 25 января зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и успешном закрытии сессии.

5
Надо ли поздравлять Тань?

Да, 25 января — день именин Татьяны. Так что поздравьте своих знакомых Тань — им будет очень приятно.

6
Как отмечать праздник?

Верующие в этот день отправляются в храм, чтобы почтить память святой мученицы Татьяны. Часто на эти службы приглашают и студентов.

Для учащихся вузов 25 января — самая долгожданная дата. Вузы организуют масштабное празднование. Устраивают день открытых дверей, готовят концерты с выступлениями студенческих творческих коллективов.

Отмечают студенты шумно и весело. Антон Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года студенты «выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла». А в МГУ варят медовуху по старинному монастырскому рецепту.

День российского студенчества
День российского студенчества
АлтГУ
7
Что можно и нельзя делать в Татьянин день?

Студенты в этот день призывают «халяву». Для этого они высовываются в окно и кричат, что есть духу: «Халява, приди!» Прохожим в ответ положено кричать «Уже в пути». Это дает гарантию на успешную сессию.

Также особенно отчаявшиеся рисуют на последней странице зачетки деревенский домик с трубой и дымом из нее. Чем длиннее дым, тем легче будет учеба.

В Татьянин день не стоит заниматься уборкой. Запрещено ругаться и ссориться. Следует помогать нуждающимся и не отказывать в милостыне.

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