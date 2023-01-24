День студентов и Татьян. Когда и как отмечают двойной праздник

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История праздника

Татьянин день изначально посвящен великомученице Татьяне. По преданию, девушка жила во II-III веках в Риме в семье благочестивых христиан. Повзрослев, Татьяна приняла обет безбрачия, помогала малоимущим и членам христианской общины.

С приходом к власти Александра Севера в империи устроили массовые гонения на христиан. В числе неугодных была Татьяна. Всех христиан заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Татьяна отказалась, за что ее пытали. Не добившись своего, язычники отрубили ей голову.

По поверью, день казни великомученицы — 12 января по старому календарю и 25 января по новому — стали отмечать в православной церкви.