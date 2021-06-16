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Жизнь

Автоматически начислять страховые пенсии готов Минтруд

Минтруд готов автоматически начислять страховую пенсию при заполнении заявления на «Госуслугах».

Госуслуги. Сайт.
Госуслуги. Сайт.
gosuslugi.ru.

Автоматически выплаты будут назначаться тем, кто не работал за границей. Гражданин также должен будет согласиться на предоставление этой услуги, пишет bfm.ru.

В 2020 году количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, пишет «Коммерсантъ». Это связано с тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР.

Ранее стало известно, кто из россиян получает самую большую пенсию. Это госслужащие и космонавты. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей.

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