Автоматически начислять страховые пенсии готов Минтруд

Автоматически выплаты будут назначаться тем, кто не работал за границей. Гражданин также должен будет согласиться на предоставление этой услуги, пишет bfm.ru.

В 2020 году количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, пишет «Коммерсантъ». Это связано с тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР.

Ранее стало известно, кто из россиян получает самую большую пенсию. Это госслужащие и космонавты. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей.