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Жизнь

Стало известно, кто из россиян получает самую большую пенсию

Космонавты и госслужащие получают самую большую пенсию в России, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя проекта Pensopathology.ru Евгения Биезбардиса.

Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля.
Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля.
Михаил Хаустов

«Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности. В частности, космонавтам и летчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости», — отмечается в сообщении.

Цифра

По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей, пишет «Росбалт».

Скандал

Ранее спикер Госдумы «из-под палки» повысил пенсию ветерану, пообещавшей побить его за «разворовывание страны». Пенсионный фонд России пересчитал пенсию жительнице Саратова Анне Полуйко, которая ранее пожаловалась председателю Госдумы Вячеславу Володину на резкий скачок цен на продукты и отсутствие льгот

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